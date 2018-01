Mejora el índice de lectura en España... aunque más del 40 por ciento nunca lee por ocio

El porcentaje de lectores de libros en España mayores de 14 años se ha incrementado en los últimos cinco años hasta situarse en el 65,8 por ciento de la población, lo que supone un aumento de 2,8 puntos, aunque un 40,4 por ciento de la ciudadanía no lee nunca o casi nunca por ocio. Así lo pone de manifiesto el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2017 de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) presentado hoy cuyo presidente, Daniel Fernández, ha asegurado que este estudio tiene un "sabor agridulce" ya que aunque los índices de lectura van mejorando de "una forma modesta", un 40 por ciento de la población sigue siendo "inmune a los encantos del libro".

El porcentaje de lectores e ha incrementado en los últimos cinco años. (EFE)

El 35,1 por ciento de los que no leen es porque o no le interesa o no le gusta, razón que aumenta para el 49,4 por ciento para los no lectores con edades entre 25 y 34 años. El anterior estudio sobre los hábitos de lectura fue en 2012, cinco años en los que el porcentaje de los españoles que lee en su tiempo libre al margen del trabajo o estudio ha crecido en menor medida, solo en 0,6 puntos, hasta situarse en el 59,7 por ciento.

El porcentaje de lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez a la semana, se ha incrementado desde 2012 y representa el 47,7 por ciento de la población, aunque se ha reducido el que lo hace todos o casi todos los días, al pasar del 31,2 al 29,9 por ciento.

RELACIONADO: Los alumnos de 9 años mejoran en lectura, sobre todo las chicas

Daniel Fernández ha destacado que la irrupción de la lectura digital no ha hecho crecer de forma significativa el número de lectores de forma global: "Mientras que ahora hay más gente viendo series de televisión que en el pasado, la lectura no ha dado ese salto tan grande".

El estudio, según ha explicado en la presentación del estudio en la Biblioteca Nacional el director ejecutivo de la FGEE, José María Ávila, muestra un incremento del porcentaje de lectores en todas las Comunidades Autónomas, excepto en Extremadura. Madrid sigue siendo la comunidad autónoma con mayor índice de lectores, con un 71,4 por ciento, 11 puntos más que la media nacional (59,7 por ciento). Junto a ella, otras ocho comunidades autónomas presentan cifras superiores a la media: Navarra (65,1%); País Vasco (63,9%); La Rioja (63,6%); Cantabria (63,3%); Cataluña (62,7%); Aragón (61,8%); Comunidad Valenciana (61,2%); Baleares (60%). Navarra, La Rioja, Asturias, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía son las comunidades autónomas que desde 2011 registran un mayor crecimiento de la lectura de libros en tiempo libre.

Respecto al perfil del lector, las mujeres siguen siendo mayoritarias en su tiempo libre, con 64,9 %, diez puntos por encima de los hombres, y que se eleva hasta los 21 puntos en el tramo de edad entre los 45 y los 54 años. Las menores diferencias, solo tres puntos porcentuales, se dan entre los jóvenes de 14 a 24 años (3 puntos porcentuales).

La lectura de libros en tiempo libre también ha aumentado en sectores de población tradicionalmente con índices más bajos como amas de casa y jubilados así como en población en situación de desempleo. Y se va reduciendo con la edad la lectura de libros en tiempo libre se reduce con la edad. Los jóvenes entre 14 y 24 años siguen siendo el grupo de población más lector, pero se observa un abandono del hábito entre la población de 25 a 34 años.

RELACIONADO: El Gobierno quiere implantar una hora diaria de lectura en los colegios

El estudio revela también que más del 40 por ciento de la población sólo lee en papel mientras que un 20 por ciento ya lee libros en su tiempo libre en soporte digital. "El lector habitual sigue leyendo en papel", ha constatado Daniel Fernández, que ha destacado que una parte importante de la lectura digital es de redes sociales.

La lectura en formato digital de todo tipo de contenidos se ha situado en el 76,3 por ciento, 18 puntos más que en 2012, pero la de libros es menor que la de prensa o redes sociales en este soporte, según este estudio, que revela también que el 80 por ciento de los libros digitales se obtuvieron de forma gratuita.

El barómetro también analiza la compra de libros: el 61,3 por ciento de los españoles compró libros en 2017 (frente al 55,4 por ciento de 2012), pero estos compraron un menor número de libros, 9,4 de media frente a los 10,3 de hace cinco años.

El director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Saenz, ha destacado que el hecho de que aumente el porcentaje de la población que lee al menos un libro al trimestre es una buena noticia pero ha calificado de "datos horrendos" el hecho de que haya gente que no quiera leer.