Preguntas y respuestas sobre tu pensión tras la última propuesta del gobierno

En pleno debate sobre las fórmulas financiación del sistema de pensiones en España y la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, adelantó esta semana en una entrevista en TVE una propuesta de su grupo en Pacto Toledo: la posibilidad de que los trabajadores con una larga carrera laboral puedan optar voluntariamente por que se compute el conjunto de su vida laboral para el cálculo de la pensión, en lugar de solo los últimos años.

Centenares de jubilados se manifiestan en Madrid por la subida de las pensiones. (EFE)

La propuesta, que aún está por concretarse, ha generado un importante debate entre los partidos y los agentes sociales y muchas preguntas sobre cuál sería su impacto. Intentamos responder a algunas de ellas.

¿A quién beneficiaría?

La posibilidad de tener en cuenta el conjunto de la vida laboral beneficiaría sobre todo aquellos trabajadores que han visto expulsados del mercado en los últimos años de su carrera o que bien han tenido que aceptar perores condiciones. Estas personas podrían optar voluntariamente por computar el conjunto de la vida laboral en lugar de los últimos años.

¿Cómo es ahora?

Actualmente tanto la edad de jubilación como la base de cálculo de las pensiones se están aumentando progresivamente en virtud de la aplicación de la reforma de 2011. Así, quienes se jubilen en 2018 tendrán que tener 65 años y seis meses cumplidos o haber cotizado un mínimo de 36 años y seis meses para poder acceder al 100 por cien de la pensión. La base de cálculo serán los últimos 21 años de su carrera laboral. Esta base de cálculo se ampliará año a año hasta alcanzar 25 años previos a la jubilación a partir de 2022. Para 2027 se pedirán 38 años y seis meses o más de cotización a quienes quieran jubilarse a la edad de 65 años con la pensión completa. Para quienes acrediten menos de esos 38 años y seis meses, se les exigirá tener 67 años cumplidos para poder jubilarse con toda la pensión.

¿Cuáles serán los requisitos para acogerse a la propuesta del Gobierno?

La ministra no ofreció detalles concretos, pero medios como Cinco Días o ABC han adelantado que esta posibilidad está pensada para beneficiar a trabajadores con largas carreras laborales, de manera que tan solo podrían acogerse a ella quienes hayan cotizado el mínimo de años necesario para optar el cien por cien de la pensión.

¿Se pueden eliminar los peores años?

No hay información oficial, pero según algunos medios la alternativa no pasaría por elegir los mejores 25 años, sino por cambiar los últimos años por el conjunto de la vida laboral, pudiendo eliminar los peores años. Aún no se ha concretado cuántos años se podrían eliminar, pero no serían muchos. Otros medios sí creen que podrían elegir los mejores 25 años.

¿Cómo afectaría a los autónomos?

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha "aplaudido" la propuesta. Se trata de una medida con la que, según sus estimaciones, la pensión media de los autónomos aumentaría "entre un 12% y un 15%". En su opinión, siempre que sea voluntaria y se aplique cuando sea "rentable", se trata de una "buena medida" que va a beneficiar a los autónomos y trabajadores que han hecho un esfuerzo tributario a lo largo de su vida". Amor ha señalado que "hay que buscar un sistema que sea justo", porque el actual no lo es para quienes hayan hecho aportaciones importantes en los primeros años de su vida laboral y haya cotizado poco en los últimos.

¿Qué sucederá con el resto de las pensiones?

La propuesta no afectaría en principio al resto de los colectivos, si bien el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo y exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, indicaba esta semana a Europa Press que en la mayor parte de los países del entorno español se tiene en cuenta toda la vida laboral o prácticamente toda para calcular la pensión y se dispone de un sistema de elección o descarte de años, siempre que la carrera de cotización del trabajador haya llegado a lo exigido para poder jubilarse a la edad legal, normalmente entre 35 y 40 años.

¿Qué opinan el resto de los partidos y agentes sociales?

Sindicatos, patronales y partidos políticos han invitado al Gobierno a debatir y concretar la propuesta en el marco del Pacto Toledo. En general se toma la propuesta con cautela y se alerta de que, si al final supone una ampliación generalizada de la base de cálculo, no beneficiará al conjunto de los pensionistas.

¿Qué supone ampliar la base de cálculo?

En términos generales, el resultado habitual de ampliar la base de cálculo de la pensión es una bajada de la cuantía de las mismas. Para la mayoría de los trabajadores lo más frecuente es que sean los últimos años de su carrera los que disfrute de las mejores condiciones. Este fue el motivo por el que se amplió la base de cálculo en 2011, en el marco de las políticas de austeridad y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema. Antes de esa fecha se calculaba en función de las cotizaciones de los últimos 15 años antes de la jubilación.

¿Cuándo podrían adoptarse estas y otras medidas?

El Pacto de Toledo se encuentra en pleno debate toda vez que la Seguridad Social se encuentra en números rojos, con un déficit de 18.000 millones de euros en el último año. Aunque se esperaban sus recomendaciones para finales de año, las cuestiones abiertas son espinosas y las nuevas fechas que se manejan apuntan a verano de 2018. Posteriormente habría que aprobar las reformas legislativas que hagan efectivas estas recomendaciones, con lo que los plazos podrían alargarse bastante.

