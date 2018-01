Dolorosa revelación de la hermana de Nathaly Salazar acerca del motivo de su muerte

Tamara, una de las hermanas de Nathaly Salazar, la española que desapareció en Perú a principios de enero, ha revelado que la policía peruana no descarta que la joven fuera víctima de un abuso, lo que indicaría, además, que las autoridades barajan la hipótesis de que no se tratara de una muerte accidental. Por el momento, las declaraciones de los dos detenidos están llenas de “incoherencias”, por lo que Tamara se ha mostrado tajante: “la familia y amigos no nos creemos que fuera un accidente, ¿dónde está la sangre?"

Nathaly Salazar, turista valenciana de origen ecuatoriano, desapareció el 1 de enero en Perú (EFE)

Por otro lado, Tamara niega que su hermana fuera amiga de uno de los detenidos por el suceso, como ha trascendido, ya que tan sólo le conocía del traslado del pueblo en que se alojaba a la zona de la tirolina. Ha indicado también que Nathaly había cursado un ciclo medio y otro superior relacionado con actividades deportivas y que trabajó en Venta del Moro en una empresa que se encargaba de realizar actividades al aire libre, por lo que "tiene experiencia".

Los dos arrestados son Luzgardo Pillcopata Amaru, de 21 años, y Jainor Huila Huamán, de 19. Son el dueño y un trabajador de un servicio de transporte rústico elevado similar a un teleférico, que ofrecía a los turistas una visión panorámica del Valle Sagrado de los Incas. Ambos sostienen que Nathaly Salazar falleció de forma accidental mientras practicaba tirolina y que trataron de ocultar el cadáver arrojándolo al río Urubamba, indicando a los investigadores el lugar exacto en el que lo habrían abandonado. Esa hipótesis plantea “muchas dudas, mucha incertidumbre”, tal y como ha manifestado Tamara Salazar a Europa Press.

Por el momento, sigue sin encontrarse el cuerpo de la joven, en cuya búsqueda están colaborando con las autoridades locales dos agentes especializados del Equipo de Intervención Exterior de la Policía Nacional desplazados a Perú.

Nathaly, de 28 años, se encontraba de viaje en Sudamérica desde finales del pasado mes de septiembre, cuando partió de Valencia, ciudad en la que reside con sus padres, para recorrer como 'mochilera' diferentes países. Desde entonces había visitado Ecuador y se encontraba ahora en Perú, en concreto en la ciudad de Cuzco, desde donde se comunicó con su familia por última vez el pasado 1 de enero.

Las primeras noticias de su trágico desenlace se conocieron el 7 de enero. Ya se encontraban en la zona sus padres, que habían acudido para encontrarla y traerla de vuelta a casa. Según el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, los progenitores de Nathaly Salazar están recibiendo atención "personalizada" del cónsul y del embajador de Perú.