La Policía suiza busca a un español que ha huido de Zúrich con su hijo de 3 años

La Policía de Suiza (Kapo) busca a un español oriundo de Vigo, Ismael G.O., de 32 años, que supuestamente se llevó a su hijo de tres años de edad el pasado domingo durante una visita al menor, que vive con su madre en la ciudad de Zúrich y cuya custodia comparten.

Imagen de archivo de varios agentes de la policía suiza (Getty Images)

Según han informado fuentes policiales del cantón de Zúrich, el padre viajó desde el extranjero para hacer una visita al niño, y ambos están en paradero desconocido desde la madrugada del domingo.

Las pesquisas policiales y de la Fiscalía de Zúrich todavía no han dado resultados, y la Kapo no descarta que ambos estén en otro país. De hecho, la Policía Nacional ha realizado diversas comprobaciones acerca de la identidad del padre, y en su domicilio familiar, en la ciudad olívica. La defensa del hombre, según publica 'El Faro de Vigo', asegura que no trata de un "rapto ni de un secuestro", dado que la custodia del menor es compartida por sus dos progenitores.

La Policía del cantón de Zurich ha distribuido la descripción del padre: Ismael mide 1,80 metros, tiene cabello castaño, barba de algunos días y lleva tatuado el ratón Mickey Mouse en el brazo derecho, y el nombre del niño, Noah, en la muñeca izquierda. El pequeño tiene el pelo castaño y una cicatriz en la mejilla izquierda, y la última vez que se le vio vestía ropa azul y calcetines de rayas azules y rojas.