El presunto autor del atropello mortal de una joven en Madrid: ‘¡Dios mío, la he matado! Me tengo que ir’

La detención del conductor que arrolló mortalmente a una joven en Fuente el Saz no hubiera sido posible sin la colaboración ciudadana, tal y como subrayó la Policía Nacional este martes. La colaboración ciudadana y la casualidad, que en este caso ayudó también a encontrar al autor del atropello y poder detenerlo justo en el momento en el que se disponía a despegar el avión en el que había embarcado con rumbo a Buenos Aires.

Según cuenta el diario ABC, el vecino que puso sobre la pista a la Policía Nacional había ido a visitar a su madre a la avenida de Majadahonda, en Pozuelo de Alarcón, y salió a la calle a fumarse un cigarrillo. Allí, cerca de él, había un hombre llorando y hablando con otro relativamente alto, por lo que llamó su atención. "Dios mío, lo he matado. Me tengo que ir. Lo he dejado allí tirado, en la carretera, después de atropellarle... Tengo que tomar el primer vuelo hacia Suramérica", decía. Entonces el presunto autor del atropello no sabía que la víctima era la joven Alejandra, de 17 años, que se dirigía coger el autobús para ir al instituto cuando tuvo lugar el trágico suceso.

Para sorpresa del hombre que terminó dando el chivatazo el interlocutor trataba de disuadirle y le sugería que tal vez el seguro pudiera hacerse cargo… A continuación el ahora detenido, sin dejar de llorar, llamó a otra persona por teléfono y dio más detalles: “¡Qué barbaridad, qué he hecho! Lo he dejado allí… Ha sido por Fuente el Saz”.

Estas conversaciones se produjeron en torno a las 13.00 horas de la tarde. Pero el vecino que las había escuchado no podía quitárselas de la cabeza. Por la tarde decidió entrar en Internet y buscar ‘atropello’. Y enseguida se enteró de todo lo que había ocurrido en Fuente el Saz. Ya muy inquieto, no se lo pensó más y a las 20.00 horas de la tarde decidió dirigirse a una comisaría para contar lo que había escuchado. También dio algunos detalles calve: debçai ser parguayo u argentino porque tenía el mismo acento que él mismo. También que llevaba un mono de trabajo con manchas.

Con esos datos y sabiendo gracias a la Guardia Civil que el coche era un Mercedes de color verde, los agentes fueron al vecindario de Pozuelo de Alarcón y localizaron la casa del sospechoso. Tras insistir en varias ocasiones lograron que al final una joven les abriera la puerta. “¿Alguien que vive aquí conduce un Mercedes verde?”. “Sí, mi tío. Ha salido hace una hora rápidamente para tomar un vuelo a Buenos Aires”.

El resto ya es historia conocida: la policía se puso en contacto con el aeropuerto de Barajas y confirmó que había un vuelo aquella noche con destino Buenos Aires, que llevaba algún retraso y que aún no había salido. Se pusieron en contacto con el comandante de la nave y, con todos los pasajeros ya embarcados, detuvieron al sospechoso, que se mostró tranquilo entre la estupefacción del resto del pasaje. Según ABC enseguida admitió lo sucedido: “Oí un golpe. No vi nada”.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 3,800 de la carretera M-117 en Fuente el Saz, en Madrid, un punto conocido entre los vecinos por su peligrosidad. Alejandra iba caminando en sentido contrario y con una linterna, pero los arcenes son pequeños y la visibilidad escasa. Existe incluso una recogida de firmas (ya cerrada) en Change.org en al que los vecinos pedían a la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Castilla la Mancha la ampliación y mejora de la carretera.