El emotivo gesto de los padres de Diana Quer con otras familias que han perdido trágicamente a sus hijos

Comparten con ellos el "profundo dolor por la trágica pérdida de nuestros hijos" y precisamente por eso han querido tener un gesto de solidaridad y cariño. Los padres de Diana Quer, Juan Carlos Quer y Diana López Pinel, han invitado a la misa funeral por su hija, que se celebra hoy en Pozuelo de Alarcón (Madrid), a los padres de Marta del Castillo y Mariluz Cortés y también a Ruth Ortiz, la madre de los pequeños Ruth y José, a los que mató su padre, José Bretón, así como a Rocío Viéitez, la madre de las dos niñas asesinadas por el parricida de Moraña, David Oubiel, que cumple la primera (y única por ahora) pena de prisión permanente revisable que se impuso en España.

Los padres de Diana Quer (GTresonline).

El funeral en recuerdo de Diana se celebrará esta noche en la parroquia de Santa María de Caná y a ella acudirán familiares y amigos de la joven cuyo cuerpo sin vida apareció el pasado 1 de enero en un pozo de una nave de Rianxo (A Coruña) después de llevar desaparecida desde agosto de 2016. En un comunicado, Juan Carlos Quer y Diana López Pinel han transmitido un recuerdo solidario a los familiares de todas las personas desaparecidas. Las asociaciones que se ocupan de la búsqueda de los desaparecidos estarán también representadas.

RELACIONADO: Toda la información sobre el 'caso Diana Quer', que ha conmocionado a España

A la misa han invitado también a todas las personas que "de modo desinteresado" les ayudaron y les apoyaron en los "difíciles meses" en los que no sabían cuál había sido el destino de su hija, que tenía 18 años cuando desapareció en la madrugada del 22 de agosto tras haber asistido a las fiestas de A Pobra do Caramiñal, la localidad coruñesa donde veraneaba con su madre y su hermana menor, Valeria. En todo ese tiempo no sabían que un hombre, José Enrique Abuin, alias 'El Chicle', había acabado con su vida, según ha confesado él mismo.

RELACIONADO: Los padres de Diana Quer: 'Hoy nuestra preciosa hija descansa finalmente en paz'

Los alcaldes de A Pobra do Caramiñal y de Rianxo y representantes de Protección Civil estarán también en el funeral por expreso deseo de los padres, que quieren agradecerles su "inmensa ayuda desde los primeros momentos de la desaparición de Diana", un "profundo reconocimiento" que Juan Carlos y Diana quieren hacer extensivo a Galicia y al resto de España, que les han hecho llegar "muestras constantes de cariño y apoyo.

RELACIONADO: El autor confeso de la muerte de Diana debe cumplir una pena de dos años y medio por narcotráfico

En su comunicado, los padres de Diana agradecen también a la Guardia Civil su exhaustiva investigación "sin descanso, con profesionalidad y humanidad" y una representación de la Benemérita estará también presente en la ceremonia religiosa, que tendrá lugar a las 21.00 horas.