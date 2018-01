Un atentado causa una matanza en Bagdad tras el anuncio de victoria contra el EI

Al menos 36 personas han fallecido este lunes y otras 91 han resultado heridas en un doble atentado en Bagdad. Se trata del más grave desde que el Gobierno iraquí anunció la victoria en la guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI) el pasado diciembre.

Iraquíes se acercan al lugar en el que ha tenido lugar el atentado en la plaza Tayaran de Bagdad, en Irak (EFE)

El atentado, el más sangriento en la capital iraquí desde febrero de 2017, ha tenido como blanco un grupo de desempleados que se concentraba a primera hora de la mañana en la céntrica plaza Al Tayarán (La Aviación) para buscar trabajo temporal. Por el momento ningún grupo terrorista ha reivindicado la autoría del atentado, aunque el EI se ha atribuido la gran mayoría de los ataques de esta naturaleza cometidos en el país en los últimos tres años.

Las explosiones se han producido de forma casi simultánea y han sido llevadas a cabo por dos terroristas suicidas pertrechados con cinturones explosivos, según ha indicado una fuente de la Policía iraquí. Los terroristas han detonado las cargas que llevaban encima de forma secuencial, al lado del grupo de hombres que, como cada mañana, esperaban la llegada de empleadores que ofrecen trabajo temporal, generalmente en obras de la construcción en la región de la capital.

La plaza Tayarán ha sido blanco de atentados terroristas en otras ocasiones, en especial en la época de violencia sectaria que se desató en el país en 2006, ya que es un lugar frecuentado sobre todo por chiíes, aunque también por suníes. En este caso, las víctimas mortales son obreros y civiles que pasaban por casualidad por la plaza, pero entre los heridos también hay varios policías, según ha señalado la fuente.

Un herido leve llamado Mohamed Abdelamir, profesor de 34 años, que se encontraba desayunando en un restaurante popular de la plaza Tayarán en el momento del atentado, ha relatado a Efe la secuencia de los hechos. La primera explosión se ha producido alrededor de las 07.20 hora local (04.20 GMT), lo que ha hecho que Abdelamir haya salido del restaurante en medio de una gran nube de humo y polvo, y de los gritos de los heridos.

En ese momento se ha producido una segunda explosión, que ha derribado al profesor causándole heridas leves. "He visto cadáveres desperdigados por todas partes y mucha sangre en el suelo. Y he llorado por esta gente humilde que ha salido de casa para proveer un bocado para sus niños", ha comentado. Después del ataque, las fuerzas de seguridad se han desplazado al lugar y han impuesto un cordón policial, con el fin de evitar otros posibles atentados, mientras las ambulancias han evacuado los cadáveres y a los heridos a hospitales de Bagdad.

Este es el segundo atentado en tres días en la capital iraquí, después del ocurrido el sábado, en el que tres personas murieron y otras diez resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en la zona Al Kademiya, en el norte de la urbe. Tras el atentado de este lunes, el primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, se ha reunido con los comandantes militares y de inteligencia en la sede de la comandancia de Operaciones de Bagdad. En esa reunión, Abadi ha dado instrucciones para que se persiga a las células terroristas durmientes del EI y se las castigue por el atentado, a la vez que ha ordenado que se extremen las medidas de protección a los ciudadanos.

Abadi anunció la victoria contra el EI el pasado 9 de diciembre, poniendo fin a una guerra de tres años de duración, después de que las tropas gubernamentales arrebatasen a los yihadistas los últimos reductos de territorio que controlaban en el desierto de la zona de la frontera siria. A pesar de ese anuncio, el EI ha continuado cometiendo atentados y ataques armados casi a diario en territorio iraquí, en especial en Bagdad y sus alrededores.

Según cifras de la oficina local de la ONU, en Bagdad murieron 24 civiles y otros 98 resultaron heridos en ataques terroristas el pasado diciembre, cifras que superan un tercio del total de víctimas de ataques terroristas perpetrados en todo el país en ese periodo. Por ahora, el número de atentados y de víctimas ha descendido de forma palpable en los últimos meses coincidiendo con la pérdida de los últimos bastiones de los yihadistas, que en 2014 llegaron a controlar casi la mitad del territorio del país.