Juana Rivas, ante la dura petición de la Fiscalía: ‘Estoy más fuerte que nunca’

Juana Rivas no solo va a seguir luchando, sino que está convencida de que al final ganará la batalla judicial por sus hijos. La Fiscalía de Granada anunció el pasado viernes la petición de cinco años de cárcel por sustracción de menores y hasta seis de suspensión de la patria potestad por haberse llevado a sus hijos de Italia y negarse a devolverlos a su padre, Franceso Acuri, condenado en 2009 por malos tratos. “Me he quedado sorprendida, pero dentro las sorpresa y las circunstancias estoy tranquila. Estoy muy bien asesorada y tengo muy buenos abogados. La situación lo requiere, solo he hecho que defender a mis hijos”, argumentaba este lunes en Espejo Público, de Antena 3, en la primera entrevista concedida por la madre de Granada tras conocerse la dura petición.

Juana Rivas se muestra fuerte, a pesar de la petición de la Fiscalía. (Gtresonline)

“Estoy más fuerte que nunca, si no tengo fuerza para luchas por mis hijos entonces la vida no sigue rodando”, decía. Por su parte, el abogado de Juana Rivas, José Estanislao, se ha mostrado también confiado. “Es un juicio en el que al final van a acreditarse los hechos tal y como han ocurrido, todos los hechos”. En este sentido, el letrado subrayaba que “este tema se ha instruido dejando absolutamente fuera de él todo lo relativo la violencia de género. Es como si no hubiese existido antes, como si no hubiese sido la causa por la que ella sale de la isla, como si ella no hubiese solicitado aquí en España la modificación de medidas cautelares…. Cuando tantas cosas se van dejando al margen de lo que es la realidad, no estamos contemplando la realidad, estamos contemplando un trocito de realidad, algo que ser muy equívoco”.

Por otra parte, una de las líneas de actuación de la Defensa será incidir en que los hijos de Juana no son italianos, sino españoles. “Mis hijos han nacido en Granada los dos, el mayor hasta los ocho años ha vivido prácticamente en Granada, que es su ciudad… Y el pequeñito también, ha estado prácticamente el mismo tiempo allí que aquí”, explicaba Juana Rivas en la misma entrevista.

Juana Rivas estuvo hace apenas una semana con sus hijos, con quienes pasó ocho días. “Fue fantástico”. Insiste en que sus hijos están “sufriendo” y en que necesitan “recuperar la normalidad, que es con su madre”. Da las gracias a quienes la están apoyando también en estos difíciles momentos y repite: “Esto tiene que salir”.

