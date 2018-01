Hallan muerto al detective privado que estafó a los padres de Madeleine McCann

El misterio rodea la repentina muerte del detective Kevin Halligen, de 56 años, que en 2008 se ocupó de la investigación privada de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann, cuyo rastro se perdió en mayo de 2007 en la casa de vacaciones en la que se alojaba en el Algarve portugués. La figura del investigador es controvertida, ya que pocos meses después de haberse hecho cargo de las pesquisas de forma paralela a las oficiales, los padres de Madeleine le despidieron bajo la acusación de haber empleado en lujos 345.000 euros que debía haber destinado al ejercicio de su trabajo, que resultó infructuoso.

Los padres de Madeleine McCann sostienen un cartel con una foto cómo sería su hija en 2012 (Cordon Press).

La policía busca indicios en su casa de Normandy, en el condado inglés de Surrey, que puedan ayudar a aclarar las circunstancias en las que se produjo su muerte. Según ha contado el periodista Adrian Gatton, que dirigió un documental sobre la polémica figura del detective y su investigación, la causa de su muerte podría tener como trasfondo el alcoholismo que padecía. De hecho, ha asegurado que en su casa había restos de sangre, probablemente debido a las caídas que habría sufrido cuando se encontraba en estado de embriaguez. Pero no es más que una hipótesis, porque la policía dice que no hay causas conocidas de su fallecimiento y no ha dado más detalles.

Kevin Halligen se defendió, en una entrevista a la cadena inglesa de televisión Channel 5, de las acusaciones de fraude vertidas contra él. "No me he comprado ni un traje nuevo con el dinero de los McCann, puedo explicar cómo se ha gastado hasta la última libra". Los padres de la pequeña le contrataron en 2008 por 500.000 libras (575.000 euros) y rescindieron el contrato tras haber pagado 300.000 libras (345.000 euros). Este dinero lo habían recaudado a través de la fundación que pusieron en marcha para buscar a Madeleine.

Según se demostró, Halligen, que no recabó una sola prueba que condujese a conocer algo más sobre la desaparición de la niña, llevó un fastuoso tren de vida, que incluia viajes en primera clase y alojamiento en hoteles de lujo. Este detective tuvo que responder más tarde ante la justicia en Estados Unidos por otra estafa, que no tiene nada que ver con la mediática desaparición de Madeleine y de la que fue hallado cumplable.

Ahora, la policía, que ha calificado su muerte de 'inexplicable', investiga las circunstancias en que ha aparecido su cuerpo y está a la espera de los resultados de un informe forense que arrojen luz sobre este luctuoso suceso.