¿Por qué ha cancelado Donald Trump su visita a Londres prevista para este mes?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes en Twitter que ha cancelado una visita que tenía previsto realizar a principios de este año a Reino Unido con el objetivo de inaugurar la nueva embajada estadounidense en Londres.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)



Trump ha explicado que ha suspendido su viaje porque su antecesor, Barack Obama, malvendió la antigua embajada y no quiere inaugurar una nueva: "La razón por la que he cancelado mi viaje a Londres es que no soy un gran fan de que el Gobierno de Obama vendiera quizás la embajada de mejor calidad y mejor localizada de Londres por 'cacahuetes', solo para construir una nueva en una mala localización por 1.200 millones de dólares. Un mal trato. Quería que cortara el lazo. ¡NO!".

En realidad, el presidente que tomó la decisión de reubicar la embajada fue en 2008 George W. Bush (2001-2009), según recogió la prensa de entonces.

Por su parte, el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ha manifestado que se ha alegrado de que Trump haya cancelado la visita a la ciudad porque "sin duda habría sido recibido con protestas masivas" y ha declarado que las políticas del presidente estadounidense "son el polo opuesto a los valores de inclusividad, diversidad y tolerancia de nuestra ciudad".

Khan, que el año pasado tuvo un enfrentamiento dialéctico con Trump, ha señalado que la cancelación evidencia "el error" de la primera ministra británica, Theresa May, al ofrecerle en su primera reunión bilateral en enero de 2017 realizar una visita de Estado al Reino Unido. La visita anulada en las últimas horas no era esta visita de Estado, para la que todavía no hay fecha, sino un viaje oficial en el que el jefe de la Casa Blanca iba a inaugurar la nueva embajada de EEUU en Londres.

La cancelación de la visita de Trump ha sido acogida con "decepción" por su colega y exlíder del eurófobo y antiinmigración partido británico UKIP, Nigel Farage, que ha lamentado que el presidente haya visitado otros países "y no aquel con el que tiene una relación más estrecha". El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, Tom Tugendhat, ha opinado, por su parte, que el republicano ha anulado su visita al Reino Unido y no a otros países simplemente porque aquí "se critica en inglés y para él es más fácil leer en inglés" que en "francés, italiano o coreano".

El diario británico 'The Guardian' ha publicado este viernes que seguramente inaugurará la imponente nueva embajada el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, quien ya ha viajado en otras ocasiones a territorio británico.