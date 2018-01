Zoido considera que la DGT hizo un 'gran trabajo' durante la nevada

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este jueves que la Dirección General de Tráfico realizó un "gran trabajo" durante la nevada del pasado fin de semana, con actuaciones "muy importantes" que ayudaron a que "se resolvieran varios puntos negros durante la tarde del sábado y del domingo".

Imagen de un quitanieves a la entrada de la autopista AP6, depués de la fuerte nevada del pasado fin de semana en Villacastin, provincia de Segovia (Getty Images)

Zoido se encontraba en el acto de toma de posesión del nuevo jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco, José Antonio Santamaría, cuando ha sido preguntado si sigue manteniendo la confianza en el Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, tras la gestión que se llevó a cabo el pasado fin de semana ante la nevada, en la que más de 3.000 vehículos quedaron atrapados en la autopista de peaje AP-6.

El ministro ha respondo que el director de la DGT "ha dado todas las explicaciones que tenía que dar" y ha recordado que comparecerán junto al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en el Congreso de los diputados "que es donde tendremos que darlas". Asimismo ha señalado que es una persona "muy trabajadora, que ha dado las explicaciones y continuará dándolas".

Tras insistir en que las condiciones climatológicas eran "adversas", ha señalado que estuvo informado, sobre todo, "cuando por la noche la empresa adjudicataria decidió cortar la autopista". "Al ver la aglomeración que se había producido, me incorporé a la situación de crisis. Había un comité que previamente se estaba reuniendo desde el mismo viernes como se ha hecho siempre en cada operación de entrada y salida, y máxime cuando había una situación de riesgo", ha indicado.

Respecto a la polémica que se ha generado por las recomendaciones publicadas por la DGT en una red social para que los conductores equipen sus vehículos ante las nevadas, Zoido ha explicado que se trata de una "aportación, de las muchas que se están haciendo" para poder "mejorar el equipamiento" en los casos en los que haya unas circunstancias climatológicas "tan adversas" como las del pasado fin de semana.

No obstante, ha aclarado que no son obligatorias, sino que son "aportaciones" que hacen los técnicos y cree que "se debe quedar en este plano y no darle mayor trascendencia". "No hay que elevar la trascendencia de estas aportaciones", ha insistido.