Carme Forcadell renuncia a volver a presidir el Parlamento catalán

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell (ERC), ha renunciado finalmente a optar de nuevo a presidir la cámara catalana en la XII Legislatura. Lo ha comunicado en rueda de prensa a media mañana de este jueves.

Carme Forcadell, durante la rueda de prensa de este jueves en la que ha anunciado que renuncia a presidir de nuevo el Parlament de Cataluña (Europa Press)

Investigada y en libertad provisional en una causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo, Forcadell ha explicado que seguirá como diputada de ERC en la Cámara pero cree que, para presidirla, "el nuevo momento político requiere de una figura libre, sobre todo de procesos judiciales".

RELACIONADO: Más noticias sobre la situación política en Cataluña

"Dejo la presidencia del Parlament, pero no abandono la política en ningún caso. Seguiré trabajando para hacer un país mejor, más justo, democrático y libre que todos queremos y que estoy segura que conseguiremos", ha recalcado en rueda de prensa en la Cámara. Ha añadido que la decisión de no repetir como presidenta es personal y no tiene nada que ver con otras cuestiones, y ha dejado claro así que empieza un nuevo camino como diputada, con una responsabilidad diferente, pero "con la misma fuerza y voluntad de servicio público".

Una vez comunicada su decisión, es a ERC a quien le corresponde designar otro candidato, después de haber perdido uno de sus hombres fuertes, el exconseller Carles Mundó, también investigado, que renunció el pasado martes a recoger el acta de diputado y que ha abandonado la política para reemprender su profesión de abogado.

Para el puesto, ERC cuenta, sin embargo, con activos en el grupo parlamentario, algunos con larga experiencia política, como es el caso de Ernest Maragall, quien, al ser el parlamentario más veterano de la nueva legislatura, ya presidirá la denominada Mesa de Edad, el órgano provisional del pleno de constitución que organiza la votación de la Mesa definitiva. Entre los diputados electos de ERC que no están investigados, también destacan perfiles con experiencia parlamentaria como Antoni Castellà, Alba Vergès, Roger Torrent o Sergi Sabrià.

RELACIONADO: Inés Arrimadas logra una histórica victoria para Ciudadanos en las elecciones en Cataluña

En la rueda de prensa, celebrada a las 12 horas en el Parlament, Forcadell ha hecho balance de la legislatura pasada, que culminó con la declaración unilateral del independencia que provocó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Govern y la convocatoria de las elecciones del 21-D por parte del Gobierno central.