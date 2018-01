La valiente lucha contra el cáncer de Cintia, la hija de Antonio Díaz-Miguel, exseleccionador nacional de baloncesto

El pasado mes de julio de 2017 Cintia tuvo que enfrentarse a una noticia que, a sus 26 años, jamás había esperado recibir. Una mala noticia. Los médicos le habían detectado un tumor en el pulmón. Tenía cáncer. Hoy, tras haber sido operada y seguir un innovador tratamiento de inmunoterapia, quiere divulgar su historia para concienciar sobre el cáncer y reclamar una mayor inversión en la investigación de esta devastadora enfermedad. “Las estadísticas están ahí, dos de cada tres españoles van a tener cáncer a lo largo de su vida. Si no te toca a ti le tocará a algún familiar o amigo”, subraya.

Cintia Díaz-Miguel en una imagen compartida en su perfil de Facebook a punto de salir del hospital tras su operación. (Cintia Díaz-Miguel / Facebook)

Cintia Díaz-Miguel es hija de Antonio Díaz-Miguel, exjugador del Estudiantes y del Real Madrid de Baloncesto y seleccionador nacional de España durante 27 años y, haciendo honor a sus raíces, siempre fue deportista. Tampoco ha fumado nunca. Su caso es uno de esos que, a priori, no tienen una explicación clara. En España cada año se detectan 28.000 casos nuevos de cáncer de pulmón. Y, de estos, casi el 30 por ciento no son causados por el tabaco.

“La primera pregunta que te haces es qué hecho yo mal”, recuerda sobre esos primeros difíciles momentos. Sin embargo, siempre ha considerado esencial mantener una actitud positiva, dentro de las posibilidades y los inevitables bajones. “Desde el primer minuto supe que ser positiva, estar con fuerza y animada era una forma de que las células buenas de mi cuerpo machacasen a las malas”.

“Ahora estoy limpia”, dice aliviada y un mes de después de su operación. Los médicos le han extirpado una pequeña parte del pulmón y en los exámenes ya no aparece ni rastro de la enfermedad. Su respuesta a la inmunoterapia ha sido extraordinaria. Y, sin embargo, tendrá que seguir con el tratamiento durante los próximos años antes de que le den el alta definitiva. “El problema es lidiar con tu propia mente, no pensar ante cualquier dolor que es que se te ha extendido”.

Cintia despidió 2017, este año fatídico para ella, con una conmovedora carta en Facebook en la que narraba su experiencia y con la que espera ayudar a otras personas en su situación y concienciar al resto. “Es una realidad, las estadísticas asustan: UNO de cada dos hombres y UNA de cada tres mujeres en España tendrá cáncer en algún momento de su vida. Así que, aunque suene a tópico...Disfruta del día al día, no le des importancia a cosas que no la tienen. Sé feliz, rodéate de la gente que te quiere y ayuda todo lo que esté en tu mano a los demás”, es una de los consejos que da en esta publicación que ya se ha compartido en más de 17.000 ocasiones.

Aunque pueda sonar extraño Cintia se siente afortunada. Y es que ha podido entrar en un grupo de estudio en el que en lugar de tratarla con quimioterapia se utiliza la inmunoterapia, mucho menos agresiva. Es una de las mejoras para cuya investigación y extensión a otros pacientes reclama mayores fondos. “Es un tratamiento especializado en el tumor, con muchos menos efectos secundarios”, explica. “Me tomo una pastilla al día donde me pille, puede ser en la calle”. Otra de las ventajas es que tampoco se cae el pelo, un aspecto que psicológicamente a Cintia le ha ayudado mucho. “Yo me miro al espejo y no me veo enferma”.

Cintia Díaz-Miguel afronta el futuro cohn espíritu positivo. (Cintia Díaz-Miguel / Facebook)

La joven también participó el pasado mes de noviembre a propuesta de su oncólogo, Javier de Castro, jefe de la Sección de Oncología Médica en el Hospital Universitario La Paz y miembro fundador de la Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en la Mujer (ICAPEM), en una campaña de Roche España para recaudar fondos para la investigación. Cintia Díaz Miguel reivindica no obstante la importancia de la inversión pública: “Cada año hay más recortes en investigación, cuando aumentan los casos y el gobierno debería invertir más”, reclama. “El dinero en España tiene que ir a muchas partes… pero en la sanidad se necesita mucho”.

