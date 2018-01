Así fue el encuentro en prisión de ‘El Chicle’, acusado por la muerte de Diana Quer, con su abogado

José Enrique Abuín, ‘El Chicle’ sigue manteniendo que la muerte de Diana Quer fue fortuita. En su primer encuentro con su abogado, Ramón Sierra, en la cárcel de Texeiro, el autor confeso de a la muerte de la joven madrileña, se aferró a su versión de los hechos.

El abogado de ‘El Chicle’ Ramón Sierra, continuará con su Defensa. (Gtresonline)

Así lo informó a los medios su abogado, que se reunió con él durante más de dos horas en el primer encuentro que mantienen en prisión desde que el viernes a mediodía finalizara el periodo de prisión incomunicada.

Durante todo, tanto el abogado de la Defensa como la Fiscalía y la acusación particular estuvieron esperando el informe preliminar de la autopsia que determinará tanto la causa como, probablemente, las circunstancias en las que falleció Diana Quer. Ramón Sierra ya adelantó de la semana pasada que de confirmarse que se había producido abuso sexual, tal y como sospechan los investigadores, abandonaría la defensa por falta de confianza con su cliente.

No obstante, los resultados no se han divulgado aún (se espera que se hagan públicos en las próximas horas) y Sierra confirmó ayer tras la reunión con su cliente que mantendría la defensa. Según dijo, en su encuentro, 'el Chicle' ha "mantenido exactamente" su versión en la parte que "interesa" a su defensa, reafirmando que "no ha habido ningún componente sexual" en lo sucedido, ni en el caso de Diana Quer ni en el de la joven del día de Navidad. "Eso a nosotros nos mantiene en la línea de estar a la espera del informe preliminar de la autopsia", ha dicho Sierra.

'El Chicle' ha reiterado a su abogado que lo que se produjo el 22 de agosto de 2016 fue un "atropello fortuito", una versión a la que ha hecho "matizaciones" aunque sin cambiar la esencia. En todo caso, ha negado que reconociese en ningún momento haberla estrangulado, algo que el propio letrado, que le acompañó la noche del registro en la nave industrial de Asados, tampoco escuchó.

Pintadas en la fachada de la casa de ‘El Chicle’ en Taragoña. (Gtresonline)

Respecto a cómo ha encontrado a ‘El Chicle’, el abogado ha contado que estaba "bastante deprimido" y "bastante bajo". 'El Chicle', que aún no ha hablado con su mujer desde su detención, ha preguntado al letrado por su familia. Finalmente, Ramón Sierra, que prevé visitar varias veces durante esta semana a su cliente antes de que se produzca el registro previsto en la nave de Asados, ha dicho desconocer los supuestos proyectos de Instituciones Penitenciarias para cambiar a ‘El Chicle’ de centro.

