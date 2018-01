Semana clave en la investigación del caso Diana Quer

El caso Diana Quer encara una semana decisiva en la que se espera conocer los resultados de la autopsia que determinarán las circunstancias de la muerte. A pesar de los cerca de 500 días transcurridos, al haber estado el cuerpo en un depósito de agua dulce estancada, sin fauna y sin exposición a la luz, la conservación es buena y se espera que los expertos hayan podido extraer conclusiones. Según han detallado los investigadores, el cuerpo experimentó un proceso de saponificación que ayudó a que no exista putrefacción, lo que favorece estos exámenes.

Coronas y velas que continúan llegando al altar improvisado ante la nave donde fue hallado el cuerpo sin vida de Diana Quer, en el lugar de Asados, en Rianxo (A Coruña). EFE

Que en la muerte de esta joven madrileña de 18 años hubiese una intencionalidad criminal clara es un aspecto clave que ya ha arrojado el informe preliminar. Ahora se esperan el examen completo por parte de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga, que se ocupa de estos estudios y, si todo avanza según lo previsto, los resultados se conocerán a lo largo de esta semana.

RELACIONADO: Toda la información sobre el caso Diana Quer, que ha conmocionado a España

Hasta la fecha y por consejo jurídico Abuín Gey, 'El Chicle', interno en el penal coruñés de Teixeiro, se ha acogido a su derecho a no declarar y el abogado que lo asiste, el penalista José Ramón Sierra, ha apuntado que si se corrobora que hubo abusos a la chica abandonaría la defensa de quien sostiene que se produjo un atropello accidental. Según las primeras comprobaciones no constan signos de violencia como se habrían generado en el supuesto de un arrollamiento mortal con un vehículo, de manera que cuestiones como ésta tendrán que ser probadas o desmontadas.

RELACIONADO: Las emotivas primeras palabras de la madre de Diana Quer para despedirse de su hija

"El Chicle" espera por todo ello en la cárcel, en régimen de prisión provisional comunicada y sin fianza, donde en una junta inminente se podría decidir sobre su traslado a otra prisión, tal y como han señalado sin aportar más detalles fuentes del caso a Efe. Su letrado ha fijado una visita a Teixeiro para este lunes por la tarde, cuando espera contar con los detalles suficientes que le permitan dilucidar su postura y exponer los pasos a dar.

"Nosotros solo sabemos lo que nos dice él", que es "un accidente con un automóvil", especificó en su conversación con la prensa el pasado viernes después de llevarle ropa a su cliente, sobre el que pesaba una incomunicación hasta las tres de la tarde. "Como defensa esperamos que sea verdad, si no es así nos planteamos un escenario muy distinto, ya no como defensa, sino apartarnos del caso, por una cuestión de confianza, porque podemos hacernos el tonto pero no tanto", manifestó el abogado entonces.

RELACIONADO: La madre del asesino confeso de Diana Quer: 'Siento vergüenza y un dolor muy grande'

Rosario Rodríguez, la mujer de "El Chicle", en libertad pero con el rol de investigada, desmontó la coartada de que el 22 de agosto de 2016, cuando desapareció Diana Quer, estuviese con su esposo, y de igual modo actuaron dos cuñados de Abuín Gey que, aconsejados por él, según el relato aportado por ambos, habrían contado esto mismo en un comienzo.

Los padres de la víctima, Diana López-Pinel y Juan Carlos Quer, comparten abogado en este procedimiento penal, Ricardo Pérez Lama, que ya se había ocupado de la acusación popular en el caso Asunta, abierto por el crimen de una niña, por el cual están condenados sus dos padres. Los progenitores de Diana Quer, se han sumado a la campaña de petición de firmas lanzada en Change.org, para que no se derogue la prisión permanente revisable emprendida por Rocío Viéitez, la exmujer del único sentenciado en España con esta contundente medida privativa de libertad que recoge el Código Penal. El castigado con tales efectos es David Oubel, conocido como el parricida de Moraña (Pontevedra), y penado el pasado julio por el asesinato en 2015 de sus dos hijas menores, Amaia y Candela, valiéndose de una radial.

RELACIONADO: Hablan los héroes de Boiro que auxiliaron a la última víctima de ‘El Chicle’