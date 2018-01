Las emotivas primeras palabras de la madre de Diana Quer para despedirse de su hija

Diana López-Pinel, la madre de Diana Quer ha roto su silencio con una emotiva publicación en Instagram. Junto a una fotografía de hace años en la que aparece junto a una Diana aún niña, la madre publica una pequeña carta en la que califica a su hija de “ángel” y asegura que la siente muy “cerca”. Igual de cerca que en la imagen, en al que aparecen abrazadas.

Diana López-Pinel ha publicado una foto abranzando a su hija y una emotiva carta. (Gtresonline / Instagram)

Diana López-Pinel, que hasta ahora solo había hablado a través de su abogado, cuenta que “no puedo expresar con palabras el dolor” que siente, pero añade que le “consuela saber que nuestros corazones seguirán latiendo juntos en el mío”.

La madre continua relatando que Diana ha sido la mejor hija que podía tener y le dice que "ojalá" sienta lo "orgullosa" que se siente de "todo el bien que ha hecho a todos los que ha tenido a su alrededor". "Tu bondad no tenía límites y seguirá haciendo el bien desde donde estés para que nadie sufra lo que lamentablemente te ha tocado a ti", añade. Por último le recuerda algo que siempre le dijo: "Dios te escogió como una de sus mejores guerreras para la batalla más dura. Muchas seguirán viviendo gracias a ti, hay un antes y un después de tu existencia, viniste a cumplir una misión como ángel que eras, seguro que Dios te arropará en sus brazos como hacía yo aquí en la tierra".

López- Pinel no solo no había hecho declaraciones públicas hasta ahora, sino que ha permanecido la mayor parte del tiempo encerrada en su casa de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, recibiendo tan solo la visita de sus amigos cercanos. Quien sí habló la sema pasada fue su exmarido y padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, quien pidió respeto para los dolorosos momento que está viviendo la familia y reclamó una condena “ejemplar”. Los Quer han aparcado sus diferencias para ejercer la acusación particular del caso de forma conjunta.

También la hermana de Diana, Valeria Quer, se ha dirigido públicamente a su hermana. En su caso desde el primer momento, cuando publicó en Instagram una carta de despedida en la que aseguraba que su hermana había sido un “ejemplo de lucha” para ella.

El caso Diana Quer entra en una semana clave que podría arrojar novedades importantes: en las próximas horas se concoerán los resultados de la autopsia. A pesar de los cerca de 500 días que han transcurrido desde su muerte, el cuerpo de Diana se haya en buen estado de conservación y se espera que los expertos puedan sacar conclusiones sobre las circunstancias de su muerte y cuanto sucedió antes.

Además, el autor confeso de su muerte, José Enrique Abuín, ‘El Chicle’, recibe este lunes por la tarde en prisión la visita de su abogado, quien ya ha anunciado que si se demuestra que hubo abuso sexual abandonará la defensa.

