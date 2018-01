La nieve incontrolada siembra el caos en las carretera españolas

Más de 240 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado desde la noche de este sábado en varios puntos de la autopista AP-6 para rescatar a los vehículos que han quedado atrapados bajo la intensa nevada que ha caído en la vía durante las últimas horas, con sus ocupantes dentro, que se han visto obligados a pasar la noche bajo el temporal.

Ninguna carretera de la Comunidad de Madrid precisa el uso de cadenas (DGT/Europa Press)

Durante la noche, la unidad del Ejército ha colaborado con la Guardia Civil y los técnicos de la Comunidad de Castilla y León para retirar los vehículos que han "colapsado" la carretera en las provincias de Segovia y Ávila. "El progreso ha sido especialmente complicado debido a los numerosos vehículos que, accidentados o atrapados, bloqueaban no sólo los carriles sino los arcenes, lo que ha dificultado el paso de los vehículos de emergencias", ha informado el Ministerio de Defensa.

La Delegación Territorial de la Junta en Segovia mantiene activado el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plancal) en su nivel de gravedad 2 en toda la provincia ante las incidencias por precipitaciones de nieve registradas en las últimas horas.

Durante la tarde del día 6 de enero y la noche del día 7, el punto más problemático en la provincia de Segovia ha sido la confluencia entre las autopistas AP-51, AP-6 y AP-61, donde ha habido grupos de vehículos detenidos en ambos sentidos de circulación. En estos momentos, el tráfico continúa cortado y las máquinas quitanieves están trabajando en la zona.

Entre los atrapados, se encontraba el autobús del equipo de fútbol del Cerceda, que ha estado parado bajo el temporal durante más de doce horas en la AP-6 entre entre Villacastín y El Espinar (Segovia).

La UME rescata a miles de conductores atrapados en la nieve en la AP-6 en Segovia (UME/Europa Press)

Según ha informado la entidad deportiva a través de su página web, el autocar en el que viaja la expedición del equipo se quedó atrapado en esta autopista desde las 21,00 horas del sábado. Según ha indicado un miembro del equipo en declaraciones a la Radio Galega, el autocar ha reanudado la marcha minutos después de las 12,00 horas del domingo.

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, acaba de anunciar la finalización de las operaciones de rescate de vehículos que habían quedado atrapados bajo el temporal de nieve en la AP-6, tras horas de trabajos de la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y los técnicos de la Comunidad de Castilla y León para retirar los vehículos de la nieve y limpiar las carreteras.

No obstante, la carretera permanecerá cerrada debido a que la intensa nevada que cae en la zona podría continuar. "En estos momentos la AP-6 está limpia de vehículos y no queda ningún vehículo atrapado. Permanece cerrada hasta comprobar la evolución del temporal. A las 15 horas se informará de la situación", ha indicado Serrano a través de su cuenta de Twitter.

Según las últimas informaciónes del Centro de Emergencias, desde las 12.30 horas, no es necesario el uso de cadenas en ninguna carretera de la Comunidad de Madrid. La acumulación de nieve obligaba a primera hora de este domingo al uso de cadenas en los puertos madrileños de Morcuera, Navafría y La Puebla.

Durante las últimas horas han estado trabajando las máquinas quitanieves en la red de carreteras de la capital. Desde el servicio de emergencias recomiendan que si no es estrictamente necesario que no se use el vehículo privado y que, en el caso de que lo sea, se lleven las cadenas siempre y se sepa colocarlas.

Cercanías ha suspendido por el momento el servicio entre Cercedilla y Segovia, tanto en tren como en autobús, dadas las condiciones climatológicas adversas.