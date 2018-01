¿Sabes qué tenemos en común los humanos y los tiburones?

Un fósil de tiburón de 385 millones de años de edad pone en evidencia que seres humanos y tiburones comparten un ancestro común desde hace aproximadamente 440 millones de años. Así lo han descubierto investigadores de las universidades de Chicago, Cambridge y University College de Londres, que estuvieron estudiando un espécimen de tiburón encontrado en Alemania en 2001.

Un fósil de tiburón de 385 millones de años de edad evidencia que seres humanos y tiburones comparten un ancestro común hace aproximadamente 440 millones de años (Europa Press)

En ese momento, se creía que el tiburón carecía de dientes, y por esa razón, los científicos le dieron el nombre Gladbachus adentatus. No obstante, en este nuevo esfuerzo, publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, llevaron a cabo un estudio mucho más exhaustivo de los restos, y al hacerlo, descubrieron que representaba una especie de transición entre acanthodians y chondrichthyes.

Esta pequeña evidencia ofreció una mejor imagen de un período de tiempo para el cual hay pocos registros fósiles, y sugiere una nueva estimación del tiempo durante el cual los humanos y los tiburones compartieron un ancestro común, hace aproximadamente 440 millones de años. El espécimen es el único de este tipo encontrado: un tiburón que vivió hace aproximadamente 385 millones de años, durante un período de tiempo conocido como el Devónico, que duró desde hace 416 millones a 358 millones de años.

RELACIONADO: Los animales podrían ser futuras incubadoras para órganos humanos

Los restos consistieron en tres secciones, todas planas comprimidas en resina. La carcasa de resina conservaba gran parte del endoesqueleto, lo que permitió al equipo recolectar muestras de tejido. También se conservaron los dientes, el cráneo, el cartílago y los detalles de las branquias. El equipo estudió todas las partes usando tomografías computarizadas, lo que les dio una imagen más completa de cómo era la criatura. De esta manera, los investigadores pudieron observar que el cuerpo del espécimen parecía una lámina de escamas y que los huesos en su cabeza eran muy toscos.

Asimismo, también han señalado que, mientras el estudio de la muestra ha aclarado parte de la historia evolutiva de los tiburones, revela también una complicada comprensión de su linaje: encontraron evidencia que sugiere que la evolución de tiburón tiene muchas ramas, algunas de las cuales parecen haber convergido, lo que lleva a las características que se encuentran en los tiburones modernos, como la garganta larga y las múltiples hendiduras branquiales. Su estudio también confirmó que G. adentatus en realidad tenía una gran cantidad de dientes, tanto pequeños como grandes.