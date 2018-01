La mujer de 'El Chicle' confirma ante el juez que no estaba con su marido cuando desapareció Diana Quer

Rosario R. ha mantenido esta mañana ante el juez la versión que ya diera a los investigadores del caso Diana Quer y que permitió desmontar la coartada de José Enrique Abuín, 'El Chicle'. Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press la mujer ha ratificado en los juzgados de Ribeira (A Coruña) que no estaba con su marido cuando desapareció la joven madrileña el 22 de agosto de 2016. En un principio había declarado que se encontraba con él en la zona, pero el pasado fin de semana cambió su versión al enterarse de su implicación en el intento de secuestro de Boiro.

La mujer de 'El Chicle' ha mantenido ante el juez su última versión. (EFE)

En su segunda declaración, ratificada hoy en el juzgado, Rosario manifiesta que inicialmente se había confundido de fecha y no estaba con su marido cuando desapareció la joven. Los propios investigadores han confirmado esta semana que desde noviembre de 2016 'el Chicle' ya fue considerado "el principal sospechoso", pero la coartada que le dio su familia, en particular su mujer, quien aseguró en su primera declaración que la noche en la que desapareció Diana Quer había ido con él a robar gasolina, hizo que no se le detuviese entonces, aunque sí que se mantuviese un operativo de vigilancia.

RELACIONADO: Toda la información sobre el caso Diana Quer, que ha conmocionado a España

También su cuñada y el marido de ésta corroboraron en su momento esta coartada, aunque los investigadores no la creyeron. Sin embargo, no fue hasta la detención de Rosario R., junto con su marido el 29 de diciembre, y cuando le enseñaron pruebas del intento de secuestro de una joven en Boiro, cuando su mujer modificó su relato.Los cuñados que en su momento le facilitaron coartada también han sido citados a declarar ante el juez instructor de la causa en calidad de testigos.

Mientras, José Enrique Abuín Gey se volvió a acoger este jueves a su derecho a no declarar ante el juez y mantendrá esta decisión mientras no se conozcan los resultados de la autopsia practicada al cadáver de Diana Quer, ha confirmado su defensa. Tras la comparecencia de Abuín y de su mujer, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira ha ratificado este jueves la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza dictada el lunes por el juzgado número 3, en funciones de guardia, para 'el Chicle', investigado por la muerte de Diana Quer.

RELACIONADO: El abogado de los padres de Diana Quer pide 'respeto' en un 'momento muy malo'

En concreto, según ha ratificado el juzgado, en esta causa se le investiga por los supuestos delitos de homicidio/asesinato, detención ilegal y contra la libertad sexual.

RELACIONADO: Hablan los héroes de Boiro que auxiliaron a la última víctima de ‘El Chicle’