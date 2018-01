'El Chicle' guarda silencio ante el juez por el 'caso Diana Quer' mientras su mujer sí presta declaración

José Enrique Abuin Gey, alias 'El Chicle', ha acudido hoy ante el juez que instruye el crimen de Diana Quer, la joven madrileña que estaba desaparecida desde el 22 de agosto de 2016. Ante el juez, 'El Chicle' se ha negado a hablar, acogiéndose a su derecho a no declarar. Esta mañana también estaba citada ante el juez su mujer, Rosario Rodríguez, que le había proporcionado una coartada de la que se desdijo cuando ambos fueron detenidos. Al contrario que su marido, Rosario ha declarado y se mantiene como investigada, aunque ha quedado en libertad. La estrategia de la defensa de 'El Chicle' es sostener que la muerte de la joven fue accidental y que él ocultó el cadáver para evitar entrar en prisión por homicidio involuntario. Pero él mismo ha sostenido varias versiones distintas ante la Guardia Civil.

Del crimen de Diana Quer solo se saben con certeza los grandes rasgos: que el 22 de agosto de 2016 José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', se cruzó en su camino cuando volvía a casa. Que fue él quien la mató, como confesó a los agentes de la Guardia Civil que estrecharon el círculo sobre él a raíz de su intento de rapto de otra chica el 25 de diciembre de 2017, pero que ya creían que era el principal sospechoso desde noviembre de 2016. Y que arrojó su cuerpo sin vida a un pozo lastrándolo con dos bloques de hormigón para que permaneciera sumergido. Pero el autor confeso ha dado varias versiones sobre su muerte. Primero dijo que la atropelló accidentalmente y luego que intentó violarla y que, cuando Diana se resistió, la estranguló.

José Enrique Abuín, 'El Chicle', y su mujer, Rosario Rodríguez (Facebook/EFE).

Solo 'El Chicle' sabe las circunstancias exactas en las que ocurrió todo. Se encuentra en prisión incomunicada, solo en una celda, y no puede recibir más visitas que las de su abogado. En su cabeza guarda los secretos sobre lo que pasó. El buen estado de conservación del cuerpo de Diana puede arrojar luz sobre algunos de ellos. Estos son los principales interrogantes que quedan por resolver:

- QUIÉN

Su mujer, Rosario Rodríguez, está citada a declarar hoy en calidad de investigada. Se trata de saber qué grado de implicación tiene en el crimen de Diana, cuánto sabía y si su participación fue activa. Los encargados de la investigación aseguran que él le pidió que le diera cobertura porque había estado robando gasoil y para evitar que los agentes le dieran la lata con el caso de Diana Quer. Está por ver si ella no sabía lo que había hecho 'El Chicle' o si conocía más detalles que los que ha contado a la Guardia Civil, después de que le mostraran las pruebas del intento de secuestro de otra joven en Boiro el día de Navidad. Los investigadores han admitido también, según cuenta el 'Faro de Vigo', que hasta el suceso de Boiro su hipótesis era que 'El Chicle' no había actuado solo en el caso de Diana.

- QUÉ

El juez de Ribeira que lleva el caso ve indicios de homicidio, de retención ilegal y de un delito contra la libertad sexual. Esto significa que cree que la secuestró, la mató posiblemente después de agredirla sexualmente, pero está por probar este último delito. La cuestión no es baladí porque puede condicionar la pena a la que sea condenado 'El Chicle', que podría enfrentarse a prisión permanente revisable. También importa la calificación del crimen, ya que la pena varía de 10-15 años por homicidio doloso a prisión permanente si se prueba que hubo violación y asesinato. La familia de Diana Quer desea una condena ejemplar y sus padres se han personado en el proceso juntos como acusación particular. Por el momento su defensa se centra en la muerte accidental de la joven -aunque no hay signos de atropello en su cuerpo- y en la confesión como posible atenuante.

- CÓMO

Hasta el momento, 'El Chicle' ha facilitado dos versiones distintas sobre lo ocurrido. Su entorno y su propia familia sostienen que el asesino confeso es "mentiroso" y "fanfarrón". Primero dijo que había atropellado accidentalmente a la joven y se había deshecho del cadáver. Luego, contó que había intentado agredirla sexualmente y, ante la resistencia de Diana, la había estrangulado y había tirado su cuerpo al pozo hasta el que condujo a los investigadores. Ese fue su error, según cuenta una experta forense en 'El País', ya que el cuerpo permaneció sumergido en agua dulce a temperatura constante, sin contacto con animales ni plantas que pudieran haber acelerado su descomposición y sin oxígeno. Esto hace que se produzca un proceso conocido como saponización: la grasa corporal se convierte en jabón y el cuerpo se conserva en buen estado, por lo que la autopsia puede desvelar datos de vital importancia, como si fue agredida, el grado de violencia que se ejerció sobre ella o la causa exacta de su muerte.

- CUÁNDO

El día 22 de agosto, Diana Quer volvía sola a casa tras salir con unos amigos en las fiestas de A Pobra do Caramiñal. 'El Chicle', según su propio relato, la abordó, la metió en su coche y se la llevó. Tiró su móvil en un puente de la autovía de Barbanza. Y la trasladó hasta Taragoña. Ese es el recorrido que trazan los repetidores de telefonía de los terminales de Diana y de Enrique Abuín, pero no se sabe si Diana falleció esa misma noche o si estuvo un tiempo retenida en la nave donde han aparecido sus restos. Sobre estos pormenores es posible que la autopsia no pueda desvelar nada, ya que, aunque el cuerpo se ha conservado muy bien, lleva sumergido en el agua 16 meses, por lo que datar la fecha y la hora exactas de la muerte es muy improbable.

- POR QUÉ

Esto es lo que parece más claro a día de hoy. El móvil del crimen sería de índole sexual. Pero en los primeros momentos tras su desaparición todas las hipótesis quedaron abiertas, incluida la de un posible secuestro por motivos económicos, una línea de investigación que quedó descartada ya que nunca se pidió rescate a sus padres, pese a que gozan de una acomodada situación económica. Tras la confesión de Enrique Abuín y visto su pasado (tiene una denuncia por agresión sexual a su cuñada) y su último episodio de similar naturaleza (el intento de secuestro de otra joven en Boiro), quedan pocas dudas del motivo por el que mató a Diana Quer.

Algunas de estas preguntas puede que no encuentren nunca respuesta. Queda por saber qué contará José Enrique Abuín, hasta dónde hablará su mujer, Rosario Rodríguez, o qué pueden aportar otros testigos a la causa de un caso, la desaparición y crimen de Diana Quer, que ha conmovido profundamente a la sociedad española.