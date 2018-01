La madre del asesino confeso de Diana Quer: 'Siento vergüenza y un dolor muy grande'

La madre de José Enrique Abuín Gey, conocido por el sobrenombre de 'El Chicle' y autor confeso de la muerte de Diana Quer, está destrozada. Porque si es demoledor para la familia de Diana Quer saber que su hija fue asesinada, es también profundo el dolor de una madre al conocer que su hijo es el autor de un suceso tan abominable. Por ello, pide perdón a los padres y la hermana de Diana. "Mi hijo es un monstruo, un asesino. Yo no crié a un monstruo pero se convirtió en uno, no puedo más", ha relatado entre lágrimas en una entrevista en Telecinco.

'El Chicle', conducido a su vivienda durante un registro (EFE).

"No esperaba esto de mi hijo, me duele en el alma lo que están viviendo. Lo siento como si fuera una hija mía", ha explicado la mujer, rota de dolor. Acompañada por la tía del asesino confeso de Diana Quer, la madre ha contado junto a la casa de 'El Chicle' en Taragoña (Rianxo) la "vergüenza" por la que está pasando su familia. "No salgo de casa porque es una vergüenza, un dolor muy grande. Estamos en tratamiento psicológico", ha señalado.

La madre de 'El Chicle' ha pedido ante las cámaras de televisión a su hijo que cuente "toda la verdad aunque se pudra en la cárcel". "¿Por qué has hecho esto teniendo una hija y una mujer?", se ha preguntado. "Es chulesco y mentiroso, pero nunca le vi agresivo o violento", ha explicado la tía del asesino confeso, que ha asegurado que cuando le preguntaban por la muerte de la joven madrileña éste respondía que "el que hubiera hecho eso no tenía perdón".

Por otra parte, la madre también asegura que la esposa de 'El Chicle' está "destrozada" por la familia de Diana, y que "ya no le quiere". "Ella me dice que si tiene que echar toda la vida en la cárcel que así sea y se pregunta con quién vivía realmente", ha detallado.

EL PADRE LO DEFIENDE

El padre de José Enrique Abuín, sin embargo, se aferra a la inocencia de su hijo y lo defiende pese a que él mismo ha confesado ser el autor del crimen. "Es mentira, no tiene cojones ni para matar a una gallina o a un ratón". En declaraciones a Antena 3 ha negado que su hijo pudiera haber perpetrado un asesinato e incluso que traficara con droga.

"Eso es mentira, no mata una gallina ni un ratón. No tiene cojones", ha espetado nerviosamente al reportero que le intentaba entrevistar a las puertas de su domicilio. "La Guardia Civil se equivoca con él, las cosas se están haciendo mal", ha apostillado.

Mientras tanto, la causa judicial que investiga la muerte de Diana Quer se ha reabierto este martes y, de hecho, la madre ya ha anunciado que se personará en la misma.

Por su parte, 'El Chicle', tras confesar que acabó con la vida de la joven madrileña, se encuentra en la prisión de Teixeiro (A Coruña) en el módulo de ingresos y en una celda solo. Así está desde este lunes y después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Ribeira decretase prisión provisional incomunicada y sin fianza para él.