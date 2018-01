Diana Quer: la infatigable lucha de una joven que empezaba a ver la luz el verano que perdió la vida

Sí, Diana Quer empezaba a ver la luz al final del túnel. Pese a su juventud, no eran triviales los problemas a los que se había enfrentado y que, por fin, había dejado atrás. A sus 18 años, Diana volvía a sonreír, a hacer planes, a tener sueños… pero se cruzó en su camino con José Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’, y todos esos sueños se truncaron.

Diana Quer se había recuperado de la anorexia y era un gran apoyo para su hermana (valeriaaquer_/Instagram)



Diana padecía, desde los 15 años, una anorexia nerviosa probablemente agravada por el divorcio de sus padres. La separación no fue precisamente amistosa y ella se vio obligada a ejercer de hermana mayor y de protectora con Valeria, la pequeña de la familia. Así lo recordaba, tras conocer la terrible noticia, la propia Valeria, que explicaba en sus redes sociales el “gran ejemplo de lucha” que había sido para ella su hermana mayor.

Ese apoyo no solo fue de gran ayuda para Valeria, sino también para ella misma, que se empeñó en salir de la anorexia, como revela un informe psicológico encargado en 2015 por la Audiencia Provincial de Madrid para tomar una decisión acerca de la custodia y que cita ‘La voz de Galicia’. Según ese informe, la lucha de Diana estaba resultando fructífera y se iba recuperando.

La custodia de las dos hermanas recayó en su madre, Diana López-Pinel, pero la desaparición de la joven puso en entredicho la relación materno-filial y salieron a la luz trapos sucios familiares que llevó a no pocos a creer que Diana se había marchado por voluntad propia, cuestión que los investigadores habían descartado prácticamente desde el principio.

A partir de ahí, la lupa se ponía sobre la madre, mientras el padre, Juan Carlos Quer, pedía la custodia de Valeria. El Juzgado de Ribeira se la concedió por un episodio del que se hizo eco la prensa después de que se perdiera la pista de la joven: Diana López-Pinel había mantenido una fuerte discusión con sus hijas que terminó con una crisis de ansiedad de la pequeña, que tuvo que recibir atención médica. Este hecho nada tenía que ver con la desaparición de Diana Quer, pero en cierto modo criminalizó a su madre, a cuyo dolor ante el desconocimiento del paradero de su hija mayor se sumó la manera en la que perdió la custodia de la menor.

La culpable de la desaparición de la joven madrileña no era su madre; tampoco su padre. Hubo quien apuntaba a la misma Diana Quer por su manera de vestir o por regresar sola de noche; otros creían que se había ido por su propia voluntad para alejarse de sus progenitores, pero nada más lejos de la realidad.

Sí, discutía con ellos; posiblemente, el divorcio afectó a la relación que tenía con los dos, pero eso no les culpa. Tampoco es ella la responsable por llevar pantalón corto o por ir sola a su casa. El culpable de su desaparición era un completo desconocido: José Enrique Abuín Gey, ‘El Chicle’.

Ese hombre fue el causante de que Diana Quer no pudiera volver a ver a sus amigos de Madrid, con quienes había intercambiado ‘whatsapps’ acerca de lo que harían a su regreso. A él también se debió que no pudiera sacarse el carné de conducir (según informa ‘La voz de Galicia, se había matriculado en una autoescuela de A Pobra, aprovechando las vacaciones estivales). Sobre todo, Abuín Gey fue el culpable de que Diana ya no pudiera volver a abrazar ni a Valeria ni a sus padres.

Durante 497 días, las conjeturas y sospechas de la opinión pública dañaron, en ocasiones, aún más a una familia que ya sobrellevaba un fuerte pesar. Y no ha sido hasta ahora, cuando el asesino confeso ha declarado y se ha encontrado el cadáver, cuando esas sospechas infundadas se han esfumado como por arte de magia. Ahora ya, nunca nadie pensó nada.