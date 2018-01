Detienen en Dos Hermanas (Sevilla) al padre que había secuestrado a sus dos hijos de 9 y 10 años

La Policía Nacional ha puesto fin a la angustiosa espera de Socia Barea, la madre de Granada que había denunciado el secuestro de sus dos hijos, Manuel y Violeta Lebrón, por parte de su exmarido. El padre debía habérselos devuelto a la madre el pasado día 30 de diciembre, pero no se presentó en el punto de encuentro en el que estaba citado.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado de que los niños serán pronto devuletos a su madre. (EFE)

El ministro del InterIor, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado en su perfil de Twitter la detención y ha adelantado que también se había localizado a los dos menores "que estarán muy pronto con su madre".

La @policia ya ha detenido al padre de los pequeños Manuel y Violeta en Dos Hermanas (Sevilla) y ha localizado a los dos niños, que estarán muy pronto con su madre. Gracias a todos por vuestra colaboración. — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 2 de enero de 2018

Sonia Barea ha contado que su exmarido, condenado por malos tratos, a punto de entrar en prisión y con una orden de alejamiento, ya le había amenzado anteriormente con sus hijos. “Siempre ha utilizado a los niños para hacerme sufrir”, ha contado en el Programa de Ana Rosa, en Telecinco. A los niños les había dicho en varias coasiones que “se iban a ir muy lejos”. Además su hija Violeta le había comentado que había visto que su padre tenía mucho dinero guardado en fajos de billetes.

En el mismo programa ha dicho estar segura de que la familia de él sabía dónde estaban los niños.

Según ha desvelado un portavoz de la Policía Nacional a Europa Press el padre ha sido finalmente detenido en el domicilio de su actual pareja sentimental, en Dos Hermanas, y durante la intervención ha causado lesiones a dos de los agentes que han intervenido en la investigación, que han sido trasladados a un centro hospitalario.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha trasmitido esta mañana su "enorme preocupación" por la "evidente desprotección que están sufriendo las hijas e hijos víctimas de la violencia vicaria que ejercen los padres agresores como consecuencia directa de la violencia de género", y ha exigido al Gobierno central "máxima celeridad" en la aplicación legislativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados hace más tres meses.

Esta mañana, a las puertas de los juzgados de Alcalá de Guadaíra, la madre de los niños, Sonia Barea, hizo un llamamiento al padre de sus dos hijos pidiéndole que "no les hagas daño" y que recordase que "por Dios, son tu sangre". A preguntas de los periodistas a las puertas de los juzgados de Alcalá, a donde había acudido para reclamar información sobre la investigación, Barea admitió que tenía miedo de que su expareja hiciese daño a los menores y le pedía que, en el caso de que escuchase sus declaraciones, que no olvide que son sus hijos.

Ha recordado que durante el tiempo que vivió con él sufrió maltrato físico y psicológico: "Al principio era encantador y maravilloso, estaba superenamorada de él, pero antes de tener al niño perdí mi trabajo, y cuando vio que dependía de él me hizo perder mi relación con mi familia; yo era lo que él quería que hiciese y sufrí violencia sobre todo psicológica".

"Dos veces me ha pegado un bofetón, me ha cogido de las piernas y me ha tirado de la cama", ha relatado, lamentando que no se haya ejecutado la sentencia que desde julio pasado obliga a su exmarido a ingresar en prisión durante 34 meses.