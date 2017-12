Los atentados en Cataluña, la heroicidad de Ignacio Echeverría... las noticias más relevantes de 2017

Dieciséis personas fallecieron en los ataques terroristas que tuvieron lugar el 17 de agosto en Barcelona y Cambrils (Tarragona). Una furgoneta entró a toda velocidad en Las Ramblas y atropelló mortalmente a 14 personas. El terrorista que conducía el vehículo mató en su huida a un joven, al que robó el coche. Horas después, integrantes de la misma célula irrumpieron en el paseo marítimo de Cambrils y atropellaron a seis personas, una de las cuales moriría más tarde en el hospital. Un zarpazo de la sinrazón terrorista que sacó a los españoles del sopor estival en medio de sus vacaciones. La policía detuvo a cuatro hombres por su relación con los atentados. Los otro 8 miembros de la célula murieron abatidos por la policía o en la explosión de la casa donde preparaban el ataque, en Alcanar (Tarragona).

Un gran altar se levantó en Las Ramblas para honrar la memoria de las víctimas del atentado (Cordon Press).

La prensa inglesa lo bautizó como 'el héroe del motopatín', porque con él se enfrentó a uno de los terroristas que sembró el pánico en Londres el 3 de junio y fue asesinado por otro de los atacantes. Aquel día él se dirigía en bici con unos amigos a la zona de Whitechapel, de la capital británica, cuando, a la altura del Borough Market vio a un hombre agrediendo a un policía. En ese momento, dejó la bicicleta y, armado con su monopatín, intentó reducir al terrorista cuando otro se le acercó por detrás y lo apuñaló, lo que le causó la muerte. Su generosa y heroica actuación le ha hecho merecedor a título póstumo de varias distinciones, tanto en España como en el Reino Unido, y quedará para siempre en la memoria de los españoles y los británicos.

La exministra de Defensa Carme Chacón falleció el 9 de abril a los 46 años. Mujer fuerte y luchadora por la igualdad, no dejó que su enfermedad cardíaca la apartase de la estresante primera línea política ni permitió que la alejase de su sueño de ser madre, pese a que sus médicos se lo desaconsejaban con vehemencia. En el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se convirtió en la primera mujer en ocupar la cartera de Defensa. Divorciada y madre de un hijo de 8 años llamado Miquel, la política socialista sufría una cardiopatía genética que fue la causa de su prematuro fallecimiento.

Accedió de forma oficial al Gobierno de Estados Unidos el 20 de enero, tras vencer en las elecciones de noviembre de 2016 a la candidata demócrata, Hillary Clinton, y desde que fue investido no ha dejado de acaparar titulares. Varias de sus medidas más polémicas, como la prohibición de viajar a Estados Unidos a extranjeros procedentes de ciertos países árabes o la construcción del muro con México, no se han llevado a cabo, en el primer caso por reveses judiciales. Y es que su primer año de Gobierno no ha estado exento de polémicas: las sospechas de la injerencia rusa en las elecciones que le han llevado al poder, el hecho de haber colocado a miembros de su familia en prominentes posiciones de la Casa Blanca, dimisiones de altos cargos de su administración, sus furibundos ataques a la prensa, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel o la salida de EEUU de acuerdos internacionales tan relevantes como los adoptados contra el cambio climático son algunos de sus hitos...

Donald Trump (Cordon Press).

El 22 de mayo, 18.000 personas asistían en el Manchester Arena al concierto de la cantante, Ariana Grande cuando un hombre de 22 años hizo estallar un artefacto explosivo que lo mató a él y a otras 22 personas inocentes, siete de ellas menores de edad, y que provocó heridas a otras 116. El Estado Islámico reivindicó este ataque terrorista, especialmente cruel si se tiene en cuenta que el público de la cantante estadounidense está formado en su mayoría por adolescentes. Meses después del terrible ataque, la artista volvió a Manchester y protagonizó un concierto en el que se recaudaron fondos para las víctimas, al que se sumaron otros grupos y artistas como Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber, Robbie Williams, Katy Perry, Justin Bieber o Pharrell Williams.

Cinco jóvenes sevillanos se encuentran en espera de sentencia tras el juicio más mediático del año, en el que estaban acusados de haber agredido sexualmente a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016. Las sesiones, a excepción de las dos finales, se celebraron a puerta cerrada para salvaguardar la identidad tanto de la víctima como de los acusados, que llevan en prisión preventiva desde julio de 2016. Este juicio ha estado marcado por la existencia de un vídeo en el que los presuntos agresores habrían grabado fragmentos de lo sucedido y por la admisión como prueba por parte del tribunal de un informe en el que un detective privado había seguido a la víctima para ver cómo era su vida tras el suceso, un hecho que provocó toda una oleada de rechazo por entender que se pretendía hacer un juicio de valor sobre la víctima. Se calcula que en enero de 2018 habrá sentencia.

La Audiencia Provincial de Palma condenó el 17 de febrero a la infanta Cristina a pagar una multa de más de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el 'caso Nóos', si bien la absolvió como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido en los años 2007 y 2008. Iñaki Urdangarin, por su parte, fue condenado a seis años y 3 meses de cárcel y multa de 512.553 euros. El Estado tuvo que devolverle a la infanta Cristina algo más de 320.000 euros, porque ella había abonado por adelantado en concepto de fianza por responsabilidad civil una cifra muy superior a la que aparecía en la sentencia. En la actualidad, su marido se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que tanto él como su exsocio, Diego Torres, presentaron contra la sentencia. Si no se estima su reclamación, podría ingresar en prisión.

Por orden alfabético y uno tras otro, Irma, Harvey y María azotaron duramente los países caribeños y Estados Unidos, donde dejaron un rastro de devastación, decenas de fallecidos, centenares de miles de evacuados y unos cuantosísimos daños materiales. Puerto Rico, Estados Unidos, Antigua, Barbuda, Bahamas, Haití o la República Dominicana están entre los lugares más afectados. Irma fue el primero de los tres huracanes más devastadores de la temporada y se le temía por tratarse del mayor huracán que se ha formado nunca en el Atlántico.

Las Islas Vírgenes británicas, tras el paso del huracán Irma (Cordon Press).

El primero de los seísmos, de magnitud 8,4 (el mayor en 100 años en México), tuvo lugar el 8 de septiembre y se dejó sentir con fuerza en Chiapas y Oaxaca, donde la cifra de fallecidos rondó el centenar. Apenas 12 días después, el 20 de septiembre, la tierra volvió a temblar con gran violencia y se sintió en la capital. La intensidad fue menor (7,1 grados), pero fue mucho más letal. Hasta 230 personas perdieron la vida, multitud de edificios se vinieron abajo y todo el país lloró a las decenas de niños que fallecieron entre las ruinas de lo que fue su escuela. Llama la atención el caso de la niña Frida, que movilizó a todo el país, que la creía entres los escombros del colegio, y que luego se confirmó que era una noticia falsa.

Todo empezó en septiembre, cuando el Parlament catalán aprobó dos leyes, la del Referéndum y la de Transitoriedad, que regulaban la celebración de la consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña y la posterior transición de la comunidad autónoma a la república si ganaba el sí. Las normas se aprobaron sin la mayoría necesaria y con la oposición abandonando en bloque la cámara. El 1 de octubre, se celebró la consulta ilegal, sin censo y sin las mínimas garantías democráticas, y los partidos independentistas aseguraron que el sí había ganado ampliamente, por lo que el 27 de octubre (dos semanas después de que el president Carles Puigdemont hubiera amagado con la declaración y la dejase en suspenso) se proclamó unilateralmente la independencia de este territorio en el Parlament. El Gobierno de Mariano Rajoy contestó aplicando por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión temporal de la autonomía y la asunción por parte del Ejecutivo central de las competencias que tiene adjudicadas Cataluña. Mariano Rajoy decidió convocar elecciones autonómicas para el 21-D. Carles Puigdemont y varios de sus consejeros se fueron a Bélgica para eludir la acción de la justicia, que encarceló preventivamente al resto del Gobierno catalán, a la presidenta del Parlament y a los presidentes de ANC y Ómnium. Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart permanecen en prisión preventiva y el resto de acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación salieron en libertad bajo fianza. En los comicios del 21-D, Inés Arrimadas hizo historia porque por primera vez un partido constitucionalista ganó las elecciones y por primera vez una mujer se proclamó vencedora de unos comicios en esa autonomía. No obstante, los partidos independentistas mantienen la mayoría absoluta del Parlament, por lo que previsiblemente serán ellos los que formen gobierno.