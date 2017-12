El presunto asesino de Azuqueca ya había sido denunciado por maltrato hace diez años

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha confirmado que el presunto asesino de su pareja en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tenía una denuncia por maltrato, que fue interpuesta por una anterior pareja en Madrid en 2007. La mujer denunciante finalmente no declaró, por lo que el caso quedó archivado y no hubo mayores consecuencias

El asesinato se produjo en prsencia de los tres hijos de la mujer. (EFE)

El dramático suceso que ayer conmocionó a esta pequeña localidad de Guadalajara tuvo lugar en la madrugadada del jueves. El hombre, de 40 años, mató a su mujer, de 37 en presencia de sus tres hijos, dos de 9 y 12 años fruto de una relación anterior, y uno de año y medio hijo de la pareja. Luego intentó suicidarse. Fueron precisamente los hijos quienes dieron la voz de alarma a los vecinos.

Al acudir al domicilio la Policía Local, una UVI, la Guardia Civil de Guadalajara y profesionales en atención a la mujer encontraron un arma blanca y al hombre herido, quien fue trasladado bajo vigilancia al Hospital de Guadalajara. Minetras, los familiares se ha hecho cargo de los pequeños tras haber recibido éstos assitencia psicológica.

Ante lo sucedido, los vecinos han manifestado su sopresa a medios locales, como 'La crónica de Guadalajara', porque aseguran que eran una pareja "normal". Una de ellas manifestaba haber escuchado alguna discusión, pero "como tiene cualquier pareja". Sin embargo, otra vecina, en declaraciones a Efe calificó a la víctima de una "buena persona" y añadió que su pareja, el presunto asesino, "era una persona violenta que en una riña por una cuestión de los niños ya cogió del cuello a un vecino".

Varios cientos de personas se echaron ayer por la tarde a las calles de Azuqueca para condenar el asesinato. Tras una pancarta en la que podía leerse 'Azuqueca contra las violencias machistas' y con las banderas a media asta los vecinos guardaron nueve minutos de silencio en la Plaza del Ayuntamiento. El dolor era palpable. El alcalde de la localidad, José Luis Blacno, ha querido expresar la "más rotunda condena de toda la ciudad ante este vil asesinato que ha acabado con la vida de una de nuestras vecinas dejando tres huérfanos".

Tras este nuevo caso de violencia machista, Azuqueca de Henares decretó tres días de luto oficial, el segundo de los cuales se vive hoy con "tristeza y consternación", según han explicado fuentes municipales a EFE. Estas fuentes han recordado que en Azuqueca de Henares hay dedicada una avenida, una rotonda y un monumento a la igualdad, lo que refleja que el municipio "tiene una trayectoria de igualdad" y que es un concepto que los ciudadanos tienen interiorizado, por lo que "la gente no cree que esto haya podido pasar aquí".

C omo consecuencia de los tres días de luto, se han suspendido las actividades festivas organizadas con motivo de las navidades y se ha mantenido exclusivamente la actividad institucional que no ha podido retrasarse debido a la cercanía del fin de año. Sin embargo, han indicado que el próximo domingo, día 31, sí se mantienen las campanadas infantiles previstas para el mediodía pues, aunque se planteó la posibilidad de suspenderlas, la corporación municipal ha considerado que lo más oportuno es mantenerlas para intentar iniciar el año con ilusión y "no permitir que la ciudad se instale en la tristeza".

Con este último asesinato serían 48 las mujeres que han muerto este año por violencia machista en España, superando las víctimas registradas durante todo 2016 que fueron 44. Además, 27 niños han quedado huérfanos tras los asesinatos de sus madres, incluidos los tres menores que hoy han presenciado la muerte de su progenitora.