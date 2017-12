El emotivo mensaje navideño de los padres de María Adela Rodríguez, la joven onubense de 16 años que sigue desaparecida

"María Adela, estamos muy tristes porque no estás con nosotros en estas fechas, pero donde quiera que estés, feliz Navidad". Estas palabras las ha escrito en sus redes sociales Francisco Javier Rodríguez, el padre de María Adela Rodríguez, la chica de Niebla (Huelva), que desapareció el pasado 9 de diciembre. Toda la familia vive con angustia y dolor la desaparición de la joven, que se habría fugado con su novio de 22 años. "La última noticia que tenemos de ellos es que estuvieron en un hotel en Braga, Portugal", asegura el padre, aunque los cuerpos y fuerzas de seguridad encargados de la investigación no han hecho públicos los detalles del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario.

María Adela Rodríguez Escala (Manuel Romero Fotografía/Alfonso Escala/Facebook).

La desesperación va en aumento conforme pasan los días y los padres siguen sin noticias de su hija, que desde que desapareció no se ha puesto en contacto con ellos. "Quiero pensar que me lees desde aquí, hija, solo quiero una llamada tuya... ¿por qué no me llamas? No estoy enfadada estoy muy preocupada por ti, tú que siempre has compartido tantos momentos conmigo y tantas veces hemos reído juntas, ¿por qué esta decisión tan drástica?", ha suplicado Adeli Escala, la madre de la menor, en su perfil de Facebook.

"No puedo conformarme y pensar que te has olvidado de tu familia, de tus hermanos, de todos tus amigos y de las personas que tanto han apostado por ti en el canto", le dice Adeli, porque María Adela es aficionada al canto y solía actuar. "No me resigno a perderte y quiero que me llames aunque sea para ponerme de pesada como me decías siempre y tanto coraje me daba que me dijeras, tú no sabes ni tienes idea de cómo estoy", cuenta la madre de la joven, que aparca su preocupación por un instante para escribir un deseo: "Feliz Navidad, hija, ojalá vuelvas a casa, te quiero".

María Adela Rodríguez Escala salió de casa el 9 de diciembre y no volvió. cuando sus padres se percataron de su ausencia, en la mañana del 10 de diciembre, denunciaron su desaparición y desde entonces no tienen noticias suyas. Han dicho que se fugó con su novio, que se llama Cristian y tiene 22 años, y también contaron que les faltan 1.300 euros que había en casa y que creen que la joven podría haberse llevado. Desde ese día, familiares y amigos están distribuyendo sus fotografías y la Guardia Civil, encargada de la investigación, está analizando varias pistas y pide colaboración ciudadana para tratar de encontrar a la chica.