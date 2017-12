Zoido promete cifras concretas para la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil en 20 días

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió este mertes a ofrecer cifras concretas en veinte días para avanzar en la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil con otros cuerpos, lo que consiguió calmar los ánimos de los sindicatos policiales y de las asociaciones de los guardias civiles.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (segundo por la izquierda), durante la reunión que mantuvo este martes con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil para tratar sobre los avances de los estudios que se están llevando a cabo para conseguir la equiparación salarial (EFE)

Representantes de todos ellos -los cinco sindicatos policiales y las ocho asociaciones de guardias civiles- se reunieron por separado con Zoido, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y los directores respectivos de ambos cuerpos en la sede del Ministerio con el objetivo de tratar un único punto: la histórica demanda de percibir el mismo sueldo que el de otros compañeros como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.

Concluidas ambas reuniones, de las que salieron satisfechos los convocados, Interior informó en un comunicado que Zoido ofreció a los trece representantes "un acuerdo de aumento salarial para los próximos años que les equipare con el resto de cuerpos policiales", una mejora en medios materiales y una "dignificación" de las condiciones de trabajo con la puesta en marcha de un plan de mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras.

Aunque no dio cifras, avanzó que el próximo 16 de enero se celebrarán reuniones extraordinarias de los consejos de Policía y Guardia Civil, los órganos en el que están representados los sindicatos y la junta directiva de ambos cuerpos, que presentarán un documento de trabajo con tres ejes: la equiparación salarial, el material de seguridad y nuevas infraestructuras.

Porque, añadió, existe el compromiso "firme" para iniciar en los presupuestos generales de 2018 el camino hacia la equiparación después de que haya mejorado la situación económica y de que "los últimos acontecimientos hayan puesto de manifiesto la injusta diferencia de retribuciones por similares trabajos entre los distintos cuerpos policiales".

La idea del Ministerio del Interior es que en ese primer documento de trabajo previsto para el próximo día 16 quede contemplada la necesidad de elaborar un nuevo catálogo de puestos de trabajo, de reducir de manera importante los complementos específicos "tremendamente injustos y anticuados", de mejorar la gestión de los puestos sujetos a turnos; de igualar el coste de los agentes desplegados y, en el caso de la Guardia Civil, de poner en marcha un nuevo despliegue que mejore su servicio.

Respecto al segundo bloque, los medios materiales, el ministro considera "imprescindible" invertir en chalecos, escudos o armas para aumentar la seguridad de los agentes, en vehículos para mejorar sus capacidades operativas y en actualizar sus medios tecnológicos, con el objetivo de ser más eficaces en sus estrategias.

Como tercer eje, Interior se ha fijado como objetivo frenar el deterioro de las instalaciones y poner en marcha un plan de construcción de obras nuevas allá donde no existen o donde las actuales estén lo suficientemente deterioradas para no poder acometer obras de mejora. En declaraciones a Efe, José Antonio Calleja, presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) y que valoró en nombre del resto de sindicatos (SUP, CEP, UFP y ASP) la reunión mantenida, destacó la "buena predisposición" del ministerio sobre esta reivindicación.

"Salimos contentos porque después de oír en sede parlamentaria y en medios de comunicación al ministro hablar de este tema hoy por fin nos ha hablado a nosotros de un documento de trabajo", explicó Calleja, satisfecho de que los responsables de Interior hayan reafirmado su compromiso por la equiparación y su plan para lograrla en los próximos tres años.