Así es la doble campeona del mundo de ajedrez que perderá sus títulos porque no quiere competir en Arabia Saudí

La ucraniana Anna Muzychuk, a sus 27 años, lo tiene claro: va a perder sus dos títulos mundiales y lo hará por sus firmes convicciones acerca del trato que recibe la mujer en el país que acoge el campeonato mundial de ajedrez, Arabia Saudí.

Anna Muzychuk celebraba las dos medallas de oro que acababa de ganar en el Campeonato Mundial de Ajedrez en diciembre de 2016 (Getty Images)

Así lo ha explicado ella misma en su perfil de Facebook: “Voy a perder mis dos títulos mundiales” porque no voy a “jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya [vestido árabe que cubre todo el cuerpo de la mujer], por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria”.

RELACIONADO: La dura lucha que tiene fuera de juego a la exnúmero 1 del tenis Victoria Azarenka, toda una madre coraje

Aunque Riad había dado permiso a las jugadoras para que no lleven la abaya durante la competición, a la actual campeona no le ha parecido suficiente, puesto que sí están obligadas a vestir con ella por la calle y, en cualquier caso, las mujeres deben ir tapadas de arriba abajo mientras compiten, con un traje de pantalón y blusa de cuello alto. Todo ello, unido al hecho de que no puede salir sola, sin un hombre que la acompañe, es para Muzychuk un trato denigrante a la mujer que ella no está dispuesta a tolerar en su persona, aun a costa de no optar a ganar el suculento premio -con el que los ganadores obtendrán la cifra récord de 1,7 millones de euros- y de perder lo logrado el pasado año.

Junto a Anna Muzychuk, ha renunciado a participar su hermana Mariya, también ajedrecista profesional, por los mismos motivos. Anna sí viajó, sin embargo, a Irán el pasado mes de febrero para competir en el mundial femenino; entonces, se vio obligada a portar el velo islámico en todo momento, tanto fuera como dentro del campeonato. Aquello ya le pareció “más que suficiente” a la ucraniana, quien se pregunta “dónde se organizará la próxima competición mundial femenina”.

El Campeonato Mundial de Ajedrez Rapid and Blitz (Rápido y Relámpago) ha arrancado este martes con aparente normalidad y con la participación del campeón mundial masculino, el noruego Magnus Carlsen; sin embargo, la de Anna Muzychuk no ha sido la única polémica que rodea al certamen, ya que el régimen de Riad ha prohibido competir a los jugadores israelíes, a quienes se ha negado a entregar el visado en contra incluso de las reglas de la propia Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), por las que un país no puede impedir a participantes de otras nacionalidades participar. La Federación Israelí de Ajedrez ya ha reclamado a la FIDE una compensación económica por el agravio a sus nacionales.

RELACIONADO: Más noticias sobre mujeres en 'Tu Otro Diario'

En un contexto como este, la decisión Anna Muzychuk es más que valiente, pese a que renunciar a un campeonato en el que “que podía haber ganado más que en una docena de competiciones juntas”, le produce “un sentimiento realmente amargo, pero no lo suficiente -dice- como para que cambie mi opinión y mis principios”; ella no es “una criatura de segunda” y no va a sentirse así porque lo dicten “las reglas de otros”. Es mujer y dueña de sí misma. Ni más ni menos.