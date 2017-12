El dolor de la madre de Andrea, que murió junto a su exnovio al chocar contra una gasolinera: 'Él la mató'

Rota de dolor, la madre de Andrea Carballo, la joven que falleció el pasado sábado junto a su ex al chocar el coche en el que viajaban contra una gasolinera en Benicàssim (Castellón), ha estallado y ha denunciado lo que su hija llevaba tiempo padeciendo. "Venía con moratones y hace poco él fue a pegarle al bar donde ella trabajaba. Mi hija no quería denunciar, pero yo me volvía loca y la convencí para llamar al 016", ha relatado entre lágrimas.

La polícía investiga el suceso como un posible caso de violencia machista por varios factores que apuntan en esa dirección. Uno es que hay varios testigos que aseguran que su exnovio, Víctor Llorens, de 29 años, obligó a la joven a introducirse a la fuerza y bajo amenazas en el coche donde ambos murieron. El segundo es que no hay huellas de frenada en el entorno de la gasolinera, lo que sugiere que él lo habría lanzado contra el surtidor de forma deliberada o bien que él habría perdido el control del coche por un posible forcejeo con Andrea.

La madre de la joven fallecida se debate entre la tremenda pena por la pérdida de su hija y la impotencia al ver cómo todo falló. Andrea había denunciado varias veces por malos tratos a Víctor mientras eran novios y, al parecer, según la familia, él había seguido acosándola cuando ella decidió dejar la relación, que fue para ella un calvario durante tres años.

"¿Dónde estaba la policía?", clama la madre de la joven. El exnovio de Andrea tenía una orden de alejamiento y ella estaba bajo protección policial. El último episodio de violencia contra ella se produjo la semana pasada, cuando él trató de atropellarla. La familia no entiende cómo es posible que nadie estuviera protegiendo a su hija en el momento en que su expareja la obligó a introducirse en el coche.