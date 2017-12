Neringa, la lituana que lo apostó todo a su número de la suerte… ¡y le tocó el Gordo!

"Escuché que terminaba en 98, como el mío... pensé que me saldría a devolver", contaba emocionada Neringa cuando llegó a la sucursal en la que compró su décimo, pero cuando afinó su oído para escuchar la repetición del número por la radio, descubrió que también coincidía el 11, y la sorpresa total llegó cuando se dio cuenta de que ¡también empezaba por 1!, cuenta el diario Levante.

Neringa celebra que le ha tocado el Gordo (Reuters)

Esta mujer lituana, de 42 años, con tres hijas,que vive en España desde hace 15, se enteró de que le había toda el Gordo mientras trabajaba y con la emoción del momento, tuvo que comprobar varias veces que todos los números coincidían con el suyo: el 71198.

De un día a otro su vida ha dado un giro de 180 grados. Acaba de ganar 400.000 euros y con ellos tapará algunos agujeros, ayudará a su familia, que vive en Lituania, y pagará los estudios a su hija Greta, que algo de culpa tiene en esta dulce recompensa…

Buscar número de la suerte o que inspiran ilusión es algo muy común a la hora de comprar tu boleto para el Sorteo de Navidad, y eso es exactamente lo que hizo Neringa.

Se enteró de que había ganado el primer premio mientras trabajaba (Reuters)

Su número, el 71198, coincide con el día en el que su hija llegó al mundo, el 7 de noviembre de 1998. Sin dudarlo un segundo fue la cifra que pidió un año más en la administración de Benerússer (Valencia).

Creía que le traería suerte, y así fue. “Compré el décimo hace más de seis meses, solo quería este número al que ya he jugado más veces”, declaraba la mujer según recoge el diario levantino.

Neringa es la única persona que se hizo con este número en la Administración número 1 de la localidad, y todos se han alegrado por ella. Benarbé Martinez, el responsable de la oficina, ha afirmado que “estamos muy contentos, muy ilusionados. Es un subidón”, además reconoce que a la premiada “le hace mucha falta el dinero”.

Pero esta no es la única historia curiosa que se han dado este viernes gracias a la Lotería de Navidad.

LA EMPRESA DE LA SUERTE

En Getxo (Bizkaia), los empleados de una consultoría informática 4set, ha sido agraciada con el segundo premio.

"Pensábamos que era una broma pero era verdad y todavía estamos alucinados, no nos lo creemos; no lo hemos asimilado". Así de sorprendida -y, como no podía ser menos, de feliz- se mostraba Sandra, una de las empleadas.

UNA GASOLINERA MÁS QUE AFORTUNADA

La suerte ha sonreído a la gasolinera de Granadilla (Tenerife), que ha vendido, por quinto año consecutivo, los premios más importantes; entre ellos, el Gordo y el segundo. Este año en concreto ha repartido 22 décimos del segundo premio -más de 2,7 millones de euros- y otros dos quintos premios, el 580 y el 58.808. Según ha detallado el propietario de la gasolinera, José Miguel González, entre los compradores de los décimos agraciados hay muchos trabajadores, camareras de piso, gente joven y muchos clubes deportivos, sobre todo de Gran Canaria.

LA LOTERA QUE HA REPARTIDO MÁS DE 20 MILLONES POR VENDER EL NÚMERO QUE COINCIDÍA CON SU CUMPLEAÑOS Y CON EL DE SU HIJO

La administración de lotería número 1 del centro comercial Diagonal Mar de Barcelona ha repartido este viernes 20'5 millones de euros al vender 41 series del tercer premio, el número 6.914, que coincide con la fecha del 6 de septiembre, día en que tanto la lotera, Anabel Morales, como su hijo celebran su cumpleaños. Anabel se mostraba muy contenta al declarar que este viernes era "un día muy feliz" porque el premio "ha tocado a gente humilde del barrio que lo necesita".