Los empleados de esta empresa de Getxo, 'alucinados' por haber ganado 25 millones de euros

"Pensábamos que era una broma pero era verdad y todavía estamos alucinados, no nos lo creemos; no lo hemos asimilado". Así de sorprendida -y, como no podía ser menos, de feliz- se mostraba Sandra, una de las empleadas de la consultoría informática 4set, ubicada en la avenida de Zugazarte de Las Arenas, en Getxo (Bizkaia), tras haber ganado el segundo premio de la Lotería de Navidad.

Los trabajadores de la consultoría informática 4set de Getxo (Bizkaia) festejan por haberse repartido 20 series del segundo premio de la lotería de Navidad, el número 51.244, lo que supone 25 millones de euros (EFE)

No es para menos no creérselo, ya que se han repartido, entre la veintena de trabajadores de esta empresa, 25 millones de euros, correspondientes a 20 series del número 51.244. Cada uno de los agraciados recibirá, por tanto, 125.000 euros. "La mayoría de los trabajadores de la consultoría llevábamos algo, así que el premio está muy repartido entre todos los compañeros y además algunos compartían el décimo con familiares y amigos. Hay mucho que celebrar", ha comentado a Efe, satisfecha, la empleada.

RELACIONADO: 71.198, un Gordo muy repartido en toda España

Junto a la de los empleados de 4set, hay otras historias de lo más curiosas detrás de los premios principales de la Lotería de Navidad:

UNA GASOLINERA MÁS QUE AFORTUNADA

La suerte ha sonreído a la gasolinera de Granadilla (Tenerife), que ha vendido, por quinto año consecutivo, los premios más importantes; entre ellos, el Gordo y el segundo. Este año en concreto ha repartido 22 décimos del segundo premio -más de 2,7 millones de euros- y otros dos quintos premios, el 580 y el 58.808. Según ha detallado el propietario de la gasolinera, José Miguel González, entre los compradores de los décimos agraciados hay muchos trabajadores, camareras de piso, gente joven y muchos clubes deportivos, sobre todo de Gran Canaria.

RELACIONADO: La ilusión del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en imágenes

LA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA QUE MONTÓ EL 'FIESTÓN' ANTES DE TIEMPO

La administración de lotería Cal Pantxo de la plaza Corsini de Tarragona ha celebrado un 'fiestón' al creer por error que había vendido 21 décimos del segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2017, el 51.244, cuando en realidad solo era un boleto. En declaraciones a Europa Press, la lotera, Corinne Toral, ha explicado que solo ha vendido un décimo por terminal, de 125.000 euros de premio, pero que la delegación de lotería le había asegurado que eran 21. "La delegación ha confundido nuestro número de administración, el 21, con los décimos", ha lamentado Toral. Tampoco hay que lamentar; menos es nada...

LA LOTERA QUE HA REPARTIDO MÁS DE 20 MILLONES POR VENDER EL NÚMERO QUE COINCIDÍA CON SU CUMPLEAÑOS Y CON EL DE SU HIJO

La administración de lotería número 1 del centro comercial Diagonal Mar de Barcelona ha repartido este viernes 20'5 millones de euros al vender 41 series del tercer premio, el número 6.914, que coincide con la fecha del 6 de septiembre, día en que tanto la lotera, Anabel Morales, como su hijo celebran su cumpleaños. Anabel se mostraba muy contenta al declarar que este viernes era "un día muy feliz" porque el premio "ha tocado a gente humilde del barrio que lo necesita".