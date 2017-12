Aya, la dulce protagonista del sorteo de Navidad con sus 'miiiiil euros' eternos

Los niños de San Ildefonso tienen fama de tener siempre el mismo soniquete, pero Aya Ben Hamdouch, una de las niñas escogidas para cantar en este sorteo de Lotería de Navidad de 2017, ha echado por tierra el tópico. Tras una primera hora de hora de vértigo y muchos premios el público estaba ya algo adormilado por las pedreas hasta que en torno a las 11.00 comenzó a cantar esta simpática pequeña.

Aya, cantando un premio en un momento del sorteo. (Europa Press)

Su peculiar forma de cantar, cautivó a los presentes desde el primer momento y enseguida se pusieron a aplaudir y saludarla. En su voz los 'miiiil euros' eternos que pasarán ya a la historia del sorteo. Debido a su corta estatura la pequeña debía estirarse mucho para meter la bolas en el alambre y ese ha sido probablemnte el motivo de sus largos cánticos.

Lo dicho, esta niña ha sido lo mejor de todo el sorteo de #LoteriaNavidad . https://t.co/zvKjpE0U7f — Dra. Peluso (@martasorli) 22 de diciembre de 2017

Los aplausos se han redoblado cuando la pequeña ha tenido por fin la oportunidad de cantar el sexto quinto premio: al 580, dotado con 60.000 euros a la serie. A su bajada del escenario el público espontáneamente comenzó a cantar ‘Tú sí que vales’ en alusión al conocido programa.

Charo Rodríguez, la profesora de 'la niña de los mil euros', Aya Ben y su compañera en la quinta tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad, Nerea Pareja, afirma que las niñas "no eran muy conscientes" de que la particular forma de cantar los "mil euros" de la pedrea estaba llamando la atención del público. "Me han preguntado por qué la gente se reía y comentaba", ha afirmado.

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Rodríguez ha comentado su conversación con ellas al cabo de su intervención en el sorteo. "Acabo de hablar con Aya, yo creo que no ha sido muy consciente porque le he preguntado también a Nerea y ellas me han preguntado por qué la gente se reía y comentaba, no eran muy conscientes de lo que había pasado", ha apuntado.

Aya ha sido también protagonista en Twitter, donde muchos le han deseado que cantara el ‘Gordo’. Al princpio hubo una confusión respecto a su nombre. En la retransmisión de RTVE se la ha llamado 'Noelia Katiuska' y ha sido este nombre el que se han convertido en trending topic.

Lo mejor del sorteo de hoy es oir a la niña como canta los “mil euros” #LoteriaNavidad quiero verla como canta “el gordo” — J.Ignacio Parra (@NaxeteParra) 22 de diciembre de 2017

Estas niñas me están alegrando la mañana son una ternura jaja #LoteriaNavidad — 🥀 (@Veronicadelojo) 22 de diciembre de 2017

