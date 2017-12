Inés Arrimadas, la jerezana que se ha convertido en la primera mujer en ganar unas elecciones en Cataluña

Cuando Inés Arrimadas dio el salto de la empresa privada a la vida política tal vez no pensaba que llegaría tan lejos. Pero lo cierto es que esta joven abogada, nacida en 1981 y licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha hecho historia al haberse convertido en la primera mujer en ganar una elecciones a la Generalitat. Inés Arrimadas logró en las excepcionales elecciones de este 21-D 37 escaños y más de un 25 por ciento de los votos. El mejor resultado que nunca ha tenido su partido.

Se trata sin embargo de una victoria amarga, puesto que lo tiene muy difícil para gobernar: el independentismo, con 70 escaños, conserva la mayoría absoluta del parlamento. “Por primera vez ha ganado un partido constitucionalista en Cataluña”, sacó pecho no obstante en su discurso anoche.

Inés Arrimadas llegó a Barcelona como lo hacen muchos españoles: por trabajo. Allí compaginaba su trabajo en la consultora D’Alpeh con clases de catalán porque quería aprender el idioma. Un empeño que sus hermanos (son cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres) no entendían bien, según confesó en el programa de Bertín Osborne.

Llegó a Ciudadanos casi por casualidad. En 2010 acudió con una amiga a un acto del partido, la convencieron y se afilió. Desde entonces su carrera ha sido fulgurante: un año después ya ostentaba cargo, era portavoz de juventud, y en junio de 2015 era designada como candidata a la Generalitat.

Arrimadas, que ha afrontado la campaña del 21-D presentándose como la alternativa constitucionalista al rupturismo independentista y el procés, demuestra en su biografia que las cosas más importantes de la vida están por encima de las diferencias políticas. En 2016 se casó con Xavier Cima, un diputado nacionalista, de Convergencia i Unió, que se quedó prendada de ella en cuanto la vio. “Fuiste a saco”, le decía entre risas en el Programa de Bertín.

Si en el plano político, a pesar de sus éxitos, le queda la cuenta pendiente de lograr gobernar, en el personal tiene también un sueño por cumplir: ser madre. Así lo confesaba en la misma entrevista. “Yo lo único que no he hecho y que tengo seguro que quiero hacer, es tener hijos. Lo he dejado demasiado, como muchas mujeres, y espero que no sea demasiado tarde”, confesó.