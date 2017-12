Ryanair califica de 'injustificada' la huelga de pilotos en Alemania y planea operar todos su vuelos

Ryanair planea operar todos sus vuelos programados para este viernes, 22 de diciembre en Alemania, cuando tendrá lugar la primera huelga de pilotos de la historia de la compañía aérea, y asegura que "hará todo lo posible" para minimizar cualquier interrupción en sus operaciones en el país, por el paro anunciado de cuatro horas.

Imagen de aviones de la compañía low-cost irlandesa Ryanair. (Europa Press)

La mayor aerolínea de bajo coste en Europa ha calificado la huelga, convocada por el sindicato piloto de VC, de "injustificada e innecesaria", y se dirigió al sindicato acordando reunirse con ellos nuevamente en Fránkfurt el viernes 5 de enero para avanzar en las negociaciones sobre un Acuerdo Colectivo Laboral (CLA) para Alemania".

"Esperamos que nuestros pilotos alemanes prioricen las necesidades de nuestros clientes durante la semana de Navidad", ha dicho Ryanair en un comunicado, en el que también ha recomendado a sus pasajeros que acudan a los aeropuertos "con normalidad", ya que desde la compañía tienen la firme idea de operar todos sus vuelos programados para este viernes.

El detonante de los paros, que habían sido desconvocados, ha sido la negativa de la 'low cost' irlandesa a negociar con el Ryanair Pilots Council, dado que entre sus miembros se encuentra "un expiloto que no había volado para la compañía durante 15 meses".

Ryanair explicó que estaba "feliz" de negociar con sus pilotos alemanes y los funcionarios de VC, pero que no entablaría negociaciones con pilotos que no pertenezcan a Ryanair, o un piloto que no sea miembro de la compañía y que esté en litigios con ella.

La aerolínea ha asegurado que seguirá colaborando con el sindicato VC y sus pilotos alemanes para tratar de alcanzar un acuerdo colectivo laboral a principios de enero.

"La huelga de cuatro horas de mañana no tiene otro objetivo que interrumpir a miles de pasajeros alemanes en la semana de Navidad para que el CV pueda imponer un piloto no elegido, ajeno a Ryanair (que actualmente está demandando a la aerolínea) en su Consejo de pilotos", concluye el comunicado de la compañía.