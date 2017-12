¿Hasta cuándo pagaremos impuestos por los premios de la Lotería de Navidad?

Desde 2013 a Hacienda le toca siempre el Gordo. Al menos gran parte de él. Lo mismo sucede con los premios del Sorteo del Niño y otras loterías y apuestas del estado. Y es que en ese año, en plena crisis económica, se estableció un gravamen del 20 por ciento para todos los premios cuya cuantía fuera superior a 2.500 euros.

El gravamen del 20 por ciento a los pemios fue una medida en principio temporal. (Gtresonline)

Así, por ejemplo, de los 400.000 euros de premio para cada décimo agraciado con el Gordo, 79.500 euros serán para la retención y los 320.500 euros restantes, para la persona ganadora. En el segundo premio Hacienda se quedaría con 24.500 euros y el poseedor con 100.500; mientras que en los terceros premios el reparto sería de 40.500 euros para el ganador y 9.500 en impuestos. Según cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), este años las arcas públicas ingresarán 200,09 millones de euros, seis millones más que el año anterior.

Lo que ya no se recuerda es que esta fue una medida, en principio, temporal. Cuando se aprobó en 2013 se dijo que su vigencia sería de dos años. Una vez transcurridos se prorrogó hasta 2017. Fuentes del Ministerio de Hacienda no han confirmado, no obstante, a Tu Otro Diario, que el gravamen se vaya a eliminar.

El fisco se lleva su parte en el momento del cobro del impuesto, con lo que es necesario hacer ninguna gestión adicional ni añadirlo a la declaración de la renta. Por cierto que en los décimos compartidos también participa Hacienda, por más que el premio que le toque a cada persona sea inferior a los 2.500 euros que señala la norma. Lo que cuenta es el importe con el que haya sido agraciado el décimo, con lo que se habría que repartir el resto una vez aplicados los impuestos.

El año pasado del departamento que dirige Cristóbal Montoro recaudó 445 millones de euros entre la Lotería de Navidad y el resto de los sorteos. Bastante menos de lo previsto inicialmente, que superaba los 800 millones de euros, pero en cualquier caso una cifra nada desdeñable.