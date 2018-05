Los acusados en el juicio a 'La Manada' hacen uso de la palabra: 'Me declaro inocente, confío en la justicia'

Los cinco acusados de la violación grupal de los sanfermines de 2016 a una joven madrileña de 18 años han hecho uso de su turno de última palabra para declararse inocentes y expresar su "confianza en la justicia". Todos ellos se han pronunciado en términos muy similares, de la siguiente manera: "Me declaro y inocente y confío en la justicia"; "me declaro totalmente inocente, confío totalmente en la justicia y espero que esto termine cuanto antes"; "me declaro inocente, confío plenamente en la justicia", y "me declaro inocente, confío en la sala y espero que se haga justicia", han señalado cuatro de los acusados.

El abogado de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra. (Europa Press)

Los abogados de las defensas han pedido la absolución de sus defendidos aludiendo a "pruebas viciadas" y "presiones mediáticas". Los alegatos de las defensas en la jornada de este martes en el juicio a 'La Manada' han insistido en su inocencia. Agustín Martínez Becerra, defensor de tres de los abogados y el primero en hacer su exposición durante dos horas, ha subrayado que los hechos "fueron consentidos, no hubo agresión sexual, sino una relación consentida y placentera".

El letrado ha afirmado que "probablemente" sus clientes "no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, con comportamientos en sus mensajes infantiloides, pero son buenos hijos, algunos tienen trabajos y otros lo intentan, están unidos a sus familias y a sus amigos, pero su imagen ha sido destrozada sin que hayan cometido los delitos de los que se les acusa". Argumenta además que de haberse propducido una agresión no hubieran salido tan tranquilos del portal ni hubieran permanecido en la zona de los hechos. También se ha reafirmado en la controvertida estrategia de cuestionar a la víctima al señalar que "no se ha acreditado" que sufra estrés postraumático.

RELACIONADO: Toda la información sobre el juicio a 'La Manada'

Por su parte, Jesús Pérez, abogado de otro de los acusados, ha señalado que la joven denunciante tuvo "total y absoluta libertad de movimientos en todo el recorrido" que hizo con los cinco acusados desde que los conoció en el centro de Pamplona y "nunca pidió ayuda". También ha afirmado que la sustracción del móvil a la joven, un hecho reconocido por su cliente, "no justifica que haya violación y es inverosímil pensar que era para dejarla incomunicada, porque había cantidad de gente en la calle a la que recurrir". "Reconocemos una sustracción, pero sin violencia ni intimidación", ha manifestado.

RELACIONADO: Las principales claves del mediático juicio

El abogado, que ha defendido la inocencia del acusado, ha señalado, remitiéndose a la declaración de la propia denunciante, que ella no hablo y no gritó mientras ocurrían los hechos, y ha apelado ante el tribunal al principio de 'in dubio pro reo', es decir, en caso de duda, a favor del acusado.

RELACIONADO: La fiscal del juicio a 'La Manada': 'Las pruebas son absolutamente contundentes'

Finalmente, Juan Canales, el último de los abogados de las defensas ha mantenido que la joven "no quería denunciar y por las circunstancias se vio obligada" y ha asegurado que "si nadie se acerca a prestarle ayuda no hubiera denunciado".

El último de los abogados de la defensa en exponer sus conclusiones ha pedido la absolución de su cliente y ha señalado, en una intervención de unos 40 minutos, que "no ha quedado acreditada" la agresión sexual a la joven madrileña y que "no se han encontrado lesiones de ningún tipo".