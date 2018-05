El juicio a ‘La Manada’: todas las claves de este mediático caso que entra en su recta final

El juicio a 'La Manada', los acusados de la violación grupal en los sanfermines de 2016 a un chica de 18 años, ha mantenido en vilo a España en las dos últimas semanas. A pesar de que hasta ahora se ha realizado a puerta cerrada (la semana que viene las alegaciones de las partes serán públicas), la información que ha trascendido ha generado una gran controversia que incluso ha provocado manifestaciones en las calles. También se han producido novedades. Te resumimos las principales claves del juicio más mediático.

Manifestación contra las agresiones sexuales en los Sanfermines en la puerta del Palacio de Justicia de Navarra en Pamplona (EFE/Archivo).

El polémico informe

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Sección Segunda de la Audiencia, admitió como "prueba documental" el informe elaborado por unos detectives sobre las redes sociales de la víctima por encargo de uno de los acusados. Además, aceptó incorporar también una fotografía reciente publicada por la denunciante en una de sus cuentas de redes sociales. Este punto es el que ha generado una mayor polémica en las calles por considerar que se podría estar juzgando a la víctima en lugar de a los agresores. El propio abogado de la víctima alegó, no obstante, que pensaba que el tribunal estaba “intentado evitar problemas de nulidad por parte de las defensas”.

Sea como fuere, el abogado defensor decidió este jueves retirar el polémico informe con lo que en ningún caso será tomado en consideración. En la causa sí se mantiene la foto de Instagram de la joven, aportada por el abogado de otros tres acusados, Agustín Martínez Becerra.

¿Consentimiento?:

Los cinco acusados siempre han mantenido que las relaciones fueron consentidas; sin embargo, uno de ellos admitió en su declaración este miércoles que el supuesto consentimiento nunca se produjo de palabra.

Cuatro horas de declaración

La víctima, a la que se obligó a acudir en persona al Palacio de Justicia en Navarra, en Pamplona, declaró durante unas cuatro horas. Según dijo, durante la violación no pidió expresamente a sus agresores que parasen, pero su actitud no fue de consentimiento. Aseguró que se vio sometida por su superioridad física y numérica. Mantuvo, pues, sin grandes diferencias, los testimonios que ya había prestado, en 2016, ante la policía y el juez de guardia. Admitió que no la introdujeron en el portal por la fuerza, si bien alegó que no sabía lo que iba a suceder.

Los vídeos

Dos de los integrantes de ‘La Manada’ grabaron hasta siete vídeos que en conjunto suman 96 segundos y que han sido examinados en la sala. Consituyen una de las pruebas más importantes en el juicio. Este jueves la policía que redactó la denuncia inicial de la joven admitió que ella le había dicho ser consciente de que la estaban grabando. Sin embargo, no lo incluyó en denuncia porque “no lo consideró importante”. Para las defensas es un punto importante porque creen que podría poner en duda el relato de la víctima.

Los testigos

Entre los testimonios que se han ofrecido en el juicio destacan los de los policías que acudieron a la llamada del 112 y atendieron a la joven en primer lugar. Según su relato, la encontraron en estado de shock, y se han ratificado en que la actitud de la chica no les pareció fingida.

El próximo lunes 27 las acusaciones persentarán su ifnorme, mientras que el marte 28 lo harán las defensas, en ambos casos en audiencia pública. El juicio quedará así visto para setencia.