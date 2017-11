Las palabras de los abogados ante la segunda semana de juicio por la presunta violación grupal de Sanfermines

Arranca la segunda semana de juicio por la supuesta violación grupal de los Sanfermines todavía con la resaca de la controversia y en medio de una gran expectación. A raíz de la polémica suscitada, Agustín Martínez Becerra, abogado de tres de los acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines, ha afirmado que él intenta "utilizar todos los medios que puedan existir de prueba desde el máximo respeto a la denunciante".

Una periodista a la entrada del Palacio de Justicia de Navarra. (EFE)

En el inicio de la segunda semana del juicio por estos hechos, Martínez Becerra, en declaraciones a los medios a su llegada al Palacio de Justicia, ha considerado sobre la incorporación a la causa de una foto publicada por la joven denunciante en redes sociales que "entendemos que ese es un medio absolutamente clarificador y a partir de ahí ustedes podrán el martes de la semana que viene -día de exposición de las conclusiones- escuchar cuál es el motivo por el que se aporta eso y cuáles son las conclusiones que se sacan a partir de esa prueba".

El abogado ha añadido que "los jueces lo tendrán que valorar, pero en ningún caso se está produciendo ningún ataque a la intimidad,ningún ataque a la persona que denuncia y absolutamente nada de lo que parece que se está transmitiendo a la opinión pública". "Planteense por un momento que tienen que escuchar a todas las partes, no prejuzguen, no valoren, no piensen lo que parece que es lo lógico y lo común, ya podrán observar el análisis de las pruebas que hacen el fiscal y las acusaciones y el que hacemos nosotros y después saquen sus conclusiones", ha dicho.

Por su parte, el abogado de la acusación, Carlos Bacaicoa, se ha mostrado "convencido" de que el tribunal no va a valorar "en contra" de su cliente la foto publicada por ella en redes sociales y ha defendido que "una persona tiene derecho a intentar rehacer su vida y sobre todo a aparentar que no ha pasado nada". El abogado, en declaraciones a los medios a su llegada este lunes al Palacio de Justicia de Pamplona, ha afirmado que "si esperamos a que se meta en casa, apague la luz y se deje morir de inanición sería una cosa un poco fuerte". Además, ha dicho que "cualquier psicólogo que trata a mujeres violentadas sexualmente lo primero que dice es que tienen que hacer una vida normal, dentro de lo que cabe, que es bastante complicado".

No obstante, ha explicado que no le parece "extraño" que el tribunal haya aceptado incorporar a la causa una foto publicada por la joven denunciante en las redes sociales y ha apuntado que "eso no quiere decir que la vaya a valorar en contra de mi cliente, sino que simplemente está intentado evitar problemas de nulidad por parte de las defensas" que podrían llevar a una "repetición de juicio por vulneración de derechos fundamentales".

En la sesión de hoy declararán los policías nacionales que hicieron el análisis de las huellas dactiloscópicas tomadas en el portal. A continuación declararán los médicos asistenciales y los médicos forenses que atendieron a la joven denunciante. También está previsto que a lo largo de la mañana declaren los policías forales que analizaron el sonido de los vídeos grabados por los acusados en teléfono móvil. Las declaraciones seguirán siendo a puerta cerrada hasta la sesión en la que las partes presentarán sus conclusiones finales, cuando el juicio se desarrollará en audiencia pública.