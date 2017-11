El segundo divorcio de Silvio Berlusconi le sale a devolver: su exmujer le debe 60 millones de euros

La justicia italiana le acaba de dar una alegría al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi. El magnate italiano recurrió la decisión del juzgado que, en el proceso de divorcio, estableció el pago de una pensión de manutención a su exmujer. Ahora el Tribunal de Apelación de Milán ha aceptado los argumentos de la defensa de Berlusconi, que arguyó que Veronica es económicamente autónoma.

Veronica Lario y Silvio Berlusconi cuando aún eran marido y mujer (GTresonline).

El tribunal italiano ha justificado su decisión basándose en un precedente: el caso del exministro de Economía Vittorio Grilli, que vio reconocido por el Tribunal Supremo italiano su derecho a no mantener a su exmujer porque era financieramente independiente. Los magistrados consideraron entonces que el criterio de la pensión de manutención tras un divorcio solo era aplicable en los casos en los que el cónyuge no dispusiera de ingresos y no tuviera un empleo.

De esta manera, Veronica Lario deberá restituir a Berlusconi el dinero percibido desde febrero de 2014, que alcanza la suma de 60 millones de euros. En diciembre de 2012 el Tribunal de Milán establecía para Lario una pensión de 3 millones de euros al mes, una sentencia que fue recurrida por Berlusconi. En junio de 2016, el Tribunal de Monza rebajó la suma y falló que Berlusconi debía pagar una pensión de 1,4 millones de euros al mes a su exmujer. Pero el pasado mes de mayo, sin embargo, el Tribunal Supremo elevó la cantidad hasta los 2 millones de euros.

La disputa entre Berlusconi y Lario comenzó en mayo de 2009 cuando esta pidió el divorcio a raíz del escándalo por la aparición en la prensa de unas fotos en las que el político conservador asistía al cumpleaños de una chica de 18 años. Berlusconi y Lario mantuvieron una relación sentimental de casi 30 años, de los cuales 19 estuvieron casados y tuvieron tres hijos: Bárbara, Eleonora y Luigi.

Los tres se sumaron entonces a Pier Silvio y Marina, ambos hijos de Berlusconi con su primera esposa, Carla dall' Oglio. Berlusconi, de 81 años, actualmente mantiene una relación con una mujer 49 años más joven que él, Francesca Pascale.