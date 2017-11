El vino más antiguo del mundo se produjo hace 8.000 años en Georgia

Excavaciones en Georgia han descubierto pruebas de la primera vinificación en el mundo, en el periodo neolítico alrededor del año 6000 a.C., entre 600 y 1.000 años antes de lo aceptado hasta ahora.

Imagen de una jarra neolítica descubierta en Georgia, sometida a análisis. (Europa Press)

La evidencia química más antigua previamente conocida de vino data de entre el 5400 y el 5000 a.C. y era de un área de la cadena montañosa de Zagros en Irán. Sin embargo, los investigadores dicen ahora que la práctica comenzó cientos de años antes en la región del sur del Cáucaso en la frontera de Europa del Este y el oeste de Asia.

Las excavaciones se han centrado en dos sitios neolíticos de cerámica temprana (6000 - 4500 a.C.) llamados Gadachrili Gora y Shulaveris Gora, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de la actual capital de Tbilisi, en Georgia. Se recogieron fragmentos de jarras de cerámica recuperadas de los sitios, y posteriormente científicos de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, los analizaron para determinar la naturaleza del residuo preservado en el interior durante varios milenios.

Los métodos más novedosos de extracción química confirmaron la presencia de ácido tartárico, un compuesto de la uva y el vino, así como tres ácidos orgánicos asociados —málico, succínico y cítrico— en los residuos recuperados de ocho tarros grandes, como se detalla en un artículo publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

"Creemos que este es el ejemplo más antiguo de la domesticación de una vid eurasiática de crecimiento salvaje únicamente para la producción de vino", afirma el coautor del estudio Stephen Batiuk, investigador asociado del Departamento de Civilizaciones Oriente Medio y Oriente Próximo y el Centro de Arqueología de la Universidad de Toronto.

"La versión domesticada de la fruta tiene más de 10.000 variedades de uvas para comer y para la elaboración de vino en todo el mundo —subraya Batiuk—. Georgia es el hogar de más de 500 variedades de vino solo, lo que sugiere que las uvas han sido domesticadas y cruzadas en la región durante mucho tiempo".

GRAPE representa el componente canadiense de un proyecto internacional e interdisciplinario más amplio en el que participan investigadores de Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Italia e Israel. Los sitios excavados por la Universidad de Toronto y el equipo del Museo Nacional de Georgia son restos de dos pueblos que datan del Neolítico, que comenzó alrededor del 15200 a.C. en partes del Medio Oriente y terminó entre 4500 y 2000 a.C. en otras partes del mundo.

EL VINO, MUY PRESENTE EN LA SOCIEDAD ANTIGUA

El periodo neolítico se caracteriza por un paquete de actividades que incluyen el comienzo de la agricultura, la domesticación de animales, el desarrollo de artesanías como la alfarería y tejidos, y la fabricación de herramientas de piedra pulida. "La cerámica, que era ideal para procesar, servir y almacenar bebidas fermentadas, se inventó en este periodo junto con muchos avances en arte, tecnología y cocina", relata Batiuk.

Esta metodología para identificar residuos de vino en cerámica fue desarrollada inicialmente y probada por primera vez en un barco desde el sitio de Godin Tepe en el centro oeste de Irán, excavado hace más de 40 años por un equipo del Museo Real de Ontario dirigido por un investigador de la Universidad de Toronto, T. Cuyler Young, según explica Batiuk. "Por lo tanto, en muchos sentidos, este descubrimiento lleva a mi codirector, Andrew Graham, y a mí a un círculo completo de vuelta al trabajo de nuestro profesor Cuyler, quien también proporcionó algunas de las teorías fundamentales sobre los orígenes de la agricultura en el Cercano Oriente", añade.

Según afirma, lo que están examinando es cómo el paquete neolítico de actividad agrícola, fabricación de herramientas y artesanías que se desarrolló más al sur en el Irak moderno, Siria y Turquía se adaptó a medida que se introdujo en diferentes regiones con distintos clima y vida vegetal. "El potencial hortícola del sur del Cáucaso estaba destinado a conducir a la domesticación de muchas especies nuevas y diferentes, y surgirían productos innovadores 'secundarios", indica.

Los investigadores sostienen que los datos combinados arqueológicos, químicos, botánicos, climáticos y de radiocarbono proporcionados por el análisis demuestran que la vid eurasiática 'Vitis vinifera' abundaba alrededor de su ecosistema. Creció en condiciones ambientales ideales en los primeros tiempos del Neolítico, similar a las regiones productoras de vino 'premium' en Italia y el sur de Francia en la actualidad.

"Nuestra investigación sugiere que una de las principales adaptaciones de la forma de vida neolítica que se extendió a Caucasia fue la vinicultura —subraya Batiuk—. La domesticación de la uva eventualmente llevó a la aparición de la cultura del vino en la región".

El investigador describe una sociedad antigua en la que la bebida y la oferta de vino penetra e impregna casi todos los aspectos de la vida, desde la práctica médica hasta celebraciones especiales, desde el nacimiento hasta la muerte, hasta comidas cotidianas en las que resulta habitual brindar.