Las imágenes del portero italiano Gianluigi Buffon llorando dan la vuelta al mundo

Los mitos también lloran. Gianluigi Buffon no podrá lograr el récord de disputar seis mundiales de fútbol, algo que nadie ha alcanzado hasta la fecha. Y su selección, nada menos que Italia, no disputará un Mundial por primera vez en los últimos 60 años porque empató ante Suecia, que sí logró la clasificación para el campeonato. Y el mítico guardameta, capitán de su combinado nacional, tras el partido, que era el último que jugaba con la selección 'azzurra', lloró. Desconsoladamente. Tras el encuentro y también en la entrevista que concedió a pie de campo. Lágrimas de leyenda las suyas.

Buffon dice adiós a su afición sin contener las lágrimas (Cordon Press).

A sus 39 años, ha guardado la portería italiana nada menos que 175 partidos, desde 1997, y ha ganado con su selección un Mundial y un Campeonato de Europa. Y ha jugado en cinco mundiales, una marca fabulosa que comparte con solo dos futbolistas en toda la historia: el alemán Lothar Matthäus y el mexicano Antonio Carbajal. Pero él quería su récord absoluto: ser el único que jugaba seis campeonatos del mundo. No pudo ser.

Pero no lloraba por él. Lo explicó él mismo en la entrevista tras el partido ante Suecia. "Lo siento no por mí, el fin de mi carrera era cuestión de tiempo, lo siento por todos, es algo que podría haber sido muy importante a nivel social", consciente de que la ausencia de Italia en un Mundial es casi un drama nacional en su país, muy aficionado al fútbol. "Me duele que mi último partido con la selección signifique la eliminación del Mundial", decía sin poder contener las lágrimas.

Fue la despedida más amarga para el capitán de la selección italiana (Cordon Press).

Hasta el árbitro del partido, el español Mateu Lahoz, quiso consolar al portero italiano al final del encuentro, al verle roto y abatido. El portero aceptó de buen grado el abrazo y se dejó consolar también por sus compañeros que, como él, trataban de encajar el duro golpe.

El abrazo del árbitro español Mateu Lahoz (GTresonline).

No ha sido el árbitro español el único que ha querido animar a Gianluigi Buffon en su adiós. El guardameta del Oporto Iker Casillas o el defensa del Real Madrid Sergio Ramos le han dedicado cariñosas palabras a través de la red social Twitter: