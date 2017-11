Los cinco acusados de la violación grupal de Sanfermines de 2016 de declaran inocentes

Los cinco amigos sevillanos que se llamaban a sí mismos 'La Manada' se han declrado inocentes en la primera sesión del juicio en el que están acusados de haber violado en grupo a una joven madrileña de 18 años en los sanfermines de 2016.. Así lo ha informado a EFE ela bogado Agustín Martínez Becerra.

Acceso a dependencias judiciales del furgón donde se encuentran cinco sevillanos acusados de una supuesta violación de una joven de 18 años en los sanfermines del 2016. EFE

Los cinco están imputados por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero por robo con intimidación, por los que la Fiscalía pide 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno. El escrito de la acusación destaca cómo abusaron de la joven sin usar preservativo y "valiéndose de su superioridad física y numérica" y de la "imposibilidad" de la joven de "ejercer la más mínima resistencia".

Mientras, dos de ellos, "sin el conocimiento ni consentimiento" de la chica, hicieron grabaciones de vídeo y fotografías con sus móviles, "con la intención de vulnerar la intimidad de la víctima y posteriormente mostrarlos, enviarlos y difundirlos a su grupo de amigos".La acusación añade que cuando "se dieron por satisfechos" y antes de abandonar el lugar, un portal de un céntrico edificio de Pamplona, se apoderaron del móvil de la víctima para que "no pudiera solicitar auxilio".

Sin embargo, al terminar la sesión de hoy, el letrado Martínez Becerra, que defiende a José Ángel P.M., Jesús E.D. y Ángel B.F, los tres en la prisión de Pamplona desde hace 16 meses, ha comentado a los periodistas que sus clientes, que siempre han sostenido que fueron relaciones consentidas, se han declarado "inocentes".

Lo mismo ha sucedido con los otros dos acusados, el militar Alfonso Jesús C.E. y el guardia civil Antonio Manuel G.E, presos en la cárcel miliar de Alcalá de Henares (Madrid), aunque este último sí ha admitido haber "sustraído" el móvil de la joven.

Está previsto que el juicio se prologue hasta el día 24 a puerta cerrada para preservar la intimidad de la chica, que pide para los procesados 24 años y 9 meses de cárcel, mientas que las acusaciones populares solicitan más de 25 años.

Precisamente estas acusaciones, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, han sido una de las cuestiones previas que hoy ha abordado el tribunal. Las defensas de los acusados ha pedido que ambos sean apartados del caso ya que la acusación popular la ejercen asociaciones y otras entidades pero no las instituciones salvo que sea un caso de violencia machista y este no lo es.

El tribunal no ha aceptado la petición, como tampoco la planteada por la Fiscalía para que los procesados sean los primeros en declarar, lo que tendría que suceder mañana y no el día 22 como se ha señalado. Por tanto, rechazado el cambio de orden, el juicio continuará mañana con el testimonio de la joven, para la que el tribunal ha pedido protección y que no se encuentre con los acusados en ningún momento, por lo que llegará al Palacio de Justicia acompañada por la Policía y declarará mientras los imputados siguen su testimonio desde otra sala por videoconferencia. Para próximos días están citadas medio centenar de personas entre policías, testigos, y peritos psicólogos y forenses.