El 70 por ciento de las víctimas de violencia de género no denuncia por miedo a las represalias

Aunque las denuncias por violencia de género se han incrementado en los últimos años -en concreto, en el último año han aumentado un 18%-, sigue existiendo un elevado porcentaje de víctimas que permanecen en la inacción, según se desprende del V Informe Violencia de Género y Empleo de la Fundación Adecco.

El desempleo y el miedo a las represalias frenan a 7 de cada 10 mujeres víctimas a la hora de denunciar, según el V Informe Violencia de Género y Empleo (Cordon Press)

Ese informe -elaborado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre- expone que nada menos que un 70 % de las mujeres que sufren violencia machista no denuncia; en primer lugar, porque temen que, en caso de hacerlo, los actos violentos se multipliquen y, en segundo lugar, por el desempleo en la mujer, lo que conlleva ausencia de recursos y, por tanto, dependencia económica de su agresor.

Otro 61% de las víctimas no denuncia por vergüenza y el 50% no lo hace por no querer perjudicar a quien ejerce la violencia contra ellas y que éste no vaya a prisión y no pierda su estatus social y familiar. Más motivos por los que las víctimas no denunciaron fueron: la inseguridad jurídica -es decir, la desconfianza en que el sistema realmente las ayudase-, la esperanza de que su pareja cambiase o “la voluntad de ‘aguantar’ para que sus hijos tengan una familia”.

Para la elaboración del informe, se entrevistó a 500 mujeres víctimas que han acudido a las oficinas de la Fundación Adecco en el último año; también se han analizado los datos del Consejo General del Poder Judicial referentes a denuncias por violencia de género.

De todas las encuestadas, el 82% reconoce que les costó mucho admitir su situación y “su condición de víctima y que, durante mucho tiempo, buscó pretextos para no romper su silencio”.

Pese a las dificultades para dar el paso para denunciar, 2016 cerró con un número récord de denuncias por violencia de género (142.893) y parece que 2017 podría superar esa cifra, ya que en el primer semestre del año se han efectuado 83.198 denuncias, un 18% más que en el mismo periodo que el año anterior.

Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “la reactivación económica podría estar detrás de este incremento, al potenciar la confianza de las mujeres, que encuentran más posibilidades de encontrar un empleo y ser autónomas e independientes”; de hecho, se produjo un importante descenso en el número de denuncias por violencia machista entre los años 2008 y 2013, en plena crisis económica, y no se rompió esta tendencia bajista hasta 2014.

Mesonero cree que, dado que la autonomía y la independencia monetaria son factores claves para este tipo de víctimas, “es vital garantizar que no retrocedan en su decisión y rompan el vínculo con el agresor, siendo el empleo la mejor herramienta para hacerlo”. Así lo corrobora el 83% de las encuestadas, que asegura que el trabajo “ha sido clave en su proceso de recuperación personal, permitiéndole normalizar, dignificar y reconducir su vida”.