La primera persona que irá a prisión en relación con los bebés robados es una supuesta víctima

María Ascensión López no solo vive el drama de haber sido una bebé robada, sino que además se convertirá en la primera persona en entrar en la cárcel en relación con este complicado caso. Esta mujer de 53 años, quien además es presidenta de SOS Bebés Robados de Almería, había sido condenada al pago de una multa de de 3.000 euros y de una indemnización de 40.000 euros a la monja Dolores Baena, a quien acusó en medios de comunicación de "organizar" su supuesta adopción ilegal. Tendrá que entrar en prisión durante cinco meses porque no tiene dinero para hacer frente a esta cantidad.

María Ascensión López tendrá que entrar en prisión porque no tiene dinero para hacer frente a la multa que le impuso la justicia. (Europa Press)

El Consejo de Ministros rechazó este viernes el indulto solicitado por esta María Ascensión. La resolución rubricada por el jefe de servicios de indultos, Ángel López Sánchez-Prieto, consultada por Europa Press, da cuenta de la negativa del Consejo de Ministros e insta al juzgado de origen que ejecute la condena que fue suspendida hace un año y medio hasta que se solucionara este recurso extraordinario al que acudió la acusada, quien tendrá que ser requerida al respecto.

Ascensión López entregó el pasado verano más de 90.000 firmas conseguidas para solicitar su indulto y evitar su eventual entrada en prisión. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegó a pronunciarse sobre este caso en el Pleno del Congreso a preguntas de Unidos Podemos y advirtió de que la concesión del indulto estaba "muy complicada" desde el punto de vista de la tramitación puesto que contaba con un "informe negativo del tribunal que dictó la sentencia", así como de la fiscalía y de la religiosa que la denunció, quien mostró "una posición no favorable al indulto".

La Audiencia Provincial de Almería confirmó en febrero de 2016 el fallo condenatorio dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería después de que la supuesta bebé robada acusara a la religiosa y presidenta de la asociación Nuevo Rumbo -quien también es su tía adoptiva, la sobrina de su padre adoptivo- de "organizar" su adopción por 250.000 pesetas en varios periódicos y programas de televisión en octubre de 2013.

El fallo de la Sección Segunda apreciaba la "imputación calumniosa" que la acusada hizo de la monja al acusarla de "organizar" su adopción, lo que "no puede ser justificada invocando el derecho a la libertad de expresión", según alegó la defensa. En este sentido, la juez de lo Penal apuntó que la acusada además de atribuir un delito a la víctima, empleó expresiones "con el propósito de lesionar gravemente el honor de la testigo perjudicada" y la "intención de difamarla".

María Ascensión, por su parte, no alberga ninguna duda de su condición de víctima. Según recuerda El Periódico sus sospechas comenzaron cuando con tan solo ocho años lloraba ante su padre enfermo y se le acercó un familiar que le dijo "¿por qué lloras por este hombre que no es nada tuyo, que te compró cuando naciste?". Asegura que su propia madre le confirmó más adelante la adopción, si bien no tenía muchos detalles sobre cómo había sucedido.