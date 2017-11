Una niña de 9 años reserva un viaje de ensueño a Disneyland Paris tras averiguar la contraseña de una cuenta de su padre

Ian Wilson, un padre británico de 53 años, no sale de su asombro. Ni del susto. Su hija Susan, de apenas nueve años, aprovechó un rato en el que estaba dormido para hacerse con su móvil y ponerse a trastear. Lo mismo que hoy día hacen todos los niños. Pero en su caso no se dedicó tan solo a jugar o ver vídeos en Youtube...

Ian Wilson junto a sus tres hijos y su mujer. (Ian Wilson / Facebook)

Susan averiguó la contraseña de Paypal (un sistema de pago por Internet) de su padre y se gastó más de 1.000 libras (más de 1.100 euros) en un viaje a Disneyland Paris. El sueño dorado de cualquier niño. El propio Wilson detalló los gastos en el Daily Mail: más de 400 eruos en vuelos, un viaje VIP a la Torre Eiffel y entradas para Disneyland Paris. Todo un dispendio paa un familia trabajdora de Immingham, en Lincolnshire, que además de Susan tiene otros dos hijos, Anthony, de 12, y María, de 10.

Sin embargo, Ian no descubrió lo ocurrido hasta que ya habían transcurrido tres días. De pronto, al ver que faltaba el dinero en su cuenta, le dio un vuelco el corazón: "Lo primero que pensé es que había sido un fraude así que llamé a Paypal. pero me deijeron que los gastos habían sido hecho desde uno de mis dispositivos y no podían considerarlo una estafa".

Ian procedió entocnes a repasar el historial de navegación de su móvil y, en efecto, se encontró con las webs desde la que se habían hecho las reservas. Le preguntó a la pequeña Susan y ella enseguida admitió la culpa... "Estaba muy arrepentida. No tenía idea de lo que estab haiendo, así que ni siquiera pude castigarla", cuenta.

Susan (en el centro, de rojo) asegura que no sabía lo que estaba haciendo. (Ian Wilson / Facebook)

Susan ha asegurado a su apdre que ni siquiera sabe lo que es la Torre Eiffel y que, desde luego, no sabía que estaba efectuando reservas. Asegura que a ella solo le gusta jugar con el móvil de su padre. Después de todo, los Wilson han tenido suerte porque, a pesar de su negativa inicial, tras saltar el caso a los medios británicos Paypal ha decido remmbolsarles el dinero en señal de buena voluntad.

"Ponedle pin a vuestros móviles. Yo no lo hacía porque no lo necesitaba, pero ahora...", aconseja.

