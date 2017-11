El autor del tiroteo de Texas se habría fugado de un centro de salud mental en 2012

Un informe policial revela que Devin Patrick Kelley, el autor del tiroteo que tuvo lugar el domingo en una iglesia de Sutherland Springs, en Texas, se habría fugado, en 2012, de un centro de salud mental en el que ingresó tras atacar a su mujer y a su hijo, según un informe de la Policía.

En el tiroteo de Texas murieron 26 personas y otra veintena resultó herida (EFE)

La cadena de televisión KPRC, que ha tenido acceso a una serie de documentos al respecto, ha indicado que Kelley habría escapado del centro, que se encuentra en el estado de Nuevo México, unos cinco años antes de que se produjera la masacre del domingo. El informe del Departamento de Policía de El Paso señala que Kelley fue recogido en una parada de autobús a medianoche el 7 de junio de 2012, la noche en que se escapó del centro de salud mental de Santa Teresa, el cual tiene una unidad destinada a miembros de las fuerzas de seguridad y veteranos.

Xavier Alvarez, que entonces dirigía los asuntos militares del centro, explicó a los agentes que Kelley, de 21 años, "sufría desórdenes mentales y tenía intención de escaparse de las instalaciones" tras hacerse con un billete de autobús que lo sacara del estado. Asimismo, Alvarez afirmó que Kelley "era un peligro para sí mismo y para los demás" y aseguró que en anteriores ocasiones había intentado hacerse con armas de fuego en la base de la Fuerza Aérea de Holloman, que se encontraba a poca distancia de la estación de autobuses.

El documento establece que Kelley "trataba de llevar a cabo actos a cargo con las amenazas de muerte" que había hecho a sus superiores en el Ejército, que fueron quienes solicitaron su internamiento. El centro se encuentra en un área aislada. "En varias ocasiones aseguró que estaba preparándose para correr 20 kilómetros. Así que el día que se escapó le pregunté a Siri a cuánta distancia se encontraba el centro de salud de la estación de Greyhound. La distancia era de 20 kilómetros", ha aseverado Alvarez.

Kelley permaneció en el centro unas semanas más hasta que el Ejército solicitó su presencia ante un tribunal militar.

ENVÍO DE DATOS DELICTIVOS

El secretario de Defensa, Jim Mattis, ha solicitado al inspector general del Pentágono que revise las circunstancias en torno al caso de Kelley para "definir cual fue el problema" exactamente. "Primero tengo que saber cuál es. Si el problema es que nosotros no dimos algunas directrices, entonces lo corregiremos", ha insistido durante una rueda de prensa.

Uno de los principales problemas es que las organizaciones militares que investigan los delitos han fracasado, en numerosas ocasiones, a la hora de enviar los historiales delictivos a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para que figure en su base de datos.

El lunes, la Fuerza Aérea reconoció que no facilitó la información requerida sobre el historial criminal del responsable del tiroteo. "He ordenado que se revise la situación para saber qué está pasando, también en relación al asunto de la Fuerza Aérea y la información que no fue compartida", ha añadido Mattis.