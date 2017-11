Xavier Trias niega tener cuentas o intereses en el extranjero pese a aparecer en los 'papeles del paraíso'

El exalcalde de Barcelona y jefe del grupo del PDeCat en el Ayuntamiento de la ciudad, Xavier Trias, ha negado tener cuentas o "productos financieros" en el extranjero ni haber participado en "operaciones financieras" relacionadas con su familia. Trias ha salido así al paso, a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, de las informaciones que le relacionan con la investigación periodística denominada "papeles del paraíso", donde su nombre aparece entre los de 127 dirigentes políticos de todo el mundo, empresarios, artistas y futbolistas con sociedades en paraísos fiscales.

Xavier Trías ha negado cualquier vinculación con cuentas u operaciones en el extranjero. (EFE)

Según las informaciones, publicadas en España por laSexta y El Confidencial, Trias formaría parte de un trust familiar en las Islas Vírgenes, extremo que el político ha negado en declaraciones a los medios y en el citado comunicado difundido a través de la red social.

"Nunca he tenido ninguna relación con ninguna cuenta u otro producto financiero en el extranjero; nunca he tenido dinero en el extranjero; nunca he tenido conocimiento ni he participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a mi familia", asegura el exalcalde de Barcelona en su comunicado.

Manifiesta, además, que "nunca" se ha ocupado de los temas económicos de sus padres ni de los de sus hermanos, y lamenta que no se le permitiera "ver y estudiar" los documentos en los que aparecen su nombre y el de su familia relacionados con paraísos fiscales para poder "rebatir" o "dar alguna explicación" sobre esas acusaciones. Trias anuncia que él y sus hermanos emprenderán acciones legales contra los medios que han difundido esta investigación para "aclarar cualquier información relacionada con nuestros padres" y para conseguir los documentos que le relacionan con este caso "y poder verificar su veracidad".

El exalcalde recuerda, asimismo, que "no es la primera vez" que recibe este tipo de acusaciones que "ponen en duda" su honestidad "y que después se han demostrado falsas".

LOS 'PAPELES DEL PARAÍSO' SALPICAN AL ENTORNO DE TRUMP

Los Papeles del Paraíso es una investigación llevada a cabo por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de "territorios opacos" y abarcan un período de más de 70 años (1950-2016).

Los documentos provienen de una filtración de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung. Los papeles proceden de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata de Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, islas Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Entre las figuras públicas salpicadas en el informe aparecen la reina Isabel II de Inglaterra; el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; el excanciller alemán Gerhard Schröder, y Stephen Bronfman, recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.

Un portavoz del ducado de Lancaster, patrimonio privado de la reina británica Isabel II, dijo a la BBC que todas sus inversiones son "auditadas y legítimas". "Operamos una serie de inversiones y unas cuantas de ellas son con fondos en el extranjero. Todas nuestras inversiones son auditadas y legítimas", declaró la fuente. El portavoz señaló a la cadena pública que "la reina paga impuestos de forma voluntaria sobre los ingresos que recibe del ducado", que gestiona tierras, propiedades, inversiones y empresas para el beneficio privado de la soberana.

En Estados Unidos la investigación ha puesto de nuevos sobre la mesa los vínculos entre el entorno de Trump. El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, mantiene una inversión en una empresa de transporte que tiene una conexión financiera directa con el círculo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y con la petrolera estatal de Venezuela, Pdvsa. Cuando Ross se convirtió en secretario de Comercio en febrero vendió la mayoría de sus multimillonarias inversiones pero retuvo una participación en la multinacional británica de transporte marítimo Navigator Holdings, según la investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ).