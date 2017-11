Trump asegura que espera tener una reunión con Putin durante su gira asiática

El presidente de EEUU, Donald Trump, asegura que espera reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante su gira asiática, que comenzó este domingo en Japón y que se extenderá hasta el 14 de noviembre.

Putin y Trump se reunieron en la anterior cumbre del G20 (Gtresonline)

"Esperamos reunirnos con Putin, sí. Queremos que Putin nos ayude con Corea del Norte, y nos reuniremos con otros muchos líderes", comentó Trump a los medios que viajaban con él en Air Force One antes de aterrizar en la base estadounidense de Yokota (oeste de Tokio).

RELACIONADO: Trump defiende su dura retórica sobre Corea del Norte al aterrizar en Japón para comenzar su gira asiática

El presidente ruso tiene previsto participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC) en Vietnam, a la que también asistirá Trump durante su extensa gira asiática.

El actual inquilino de la Casa Blanca declinó además hacer ningún comentario en relación a las recientes críticas recibidas por el expresidente estadounidense, George H. W. Bush, que dijo que Trump es un "fanfarrón" guiado por su ego.

"No responderé con ningún comentario. No necesito titulares. No quiero que su estrategia tenga éxito", apuntó a los medios el presidente antes de aterrizar en Japón.