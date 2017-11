Conmoción por la muerte de una modelo de 14 años tras estar trabajando enferma durante 13 horas

El sueño Vlada Dzyuba, una modelo rusa de tan solo 14 años, acabó en tragedia después de que, tras trabajar enferma durante 13 horas seguidas para una agencia de modelos china en Shanghai, haya acabado falleciendo como consecuencia de una sepsis y una infección en el sistema nervioso. Ella ya se encontraba mal, padecía meningitis crónica, según ha informado el 'Siberian Times' y debía tener cuidado con no trabajar muchas horas seguidas, pero no fue el caso del desfile que preparaba en Shanghai.

Vlada Dzyuba, en una imagen de sus redes sociales (VK).

Su madre, ha declarado que estaba intentando volar a China para reunirse con ella. Rota de dolor, ha contado que su hija la llamó antes de entrar en coma y le decía que estaba muy cansada y tenía muchas ganas de dormir. "Yo no me dormí y la llamé todo el rato, le rogué que dejase de trabajar y se fuera al hospital", ha contado a 'The Sun', que asegura que la joven fue contratada con unas condiciones muy abusivas.

Las autoridades rusas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de este luctuoso suceso, que ha puesto de manifiesto las duras condiciones en las que se ven obligadas a trabajar muchas jóvenes que intentan abrirse camino en el duro mundo de la moda. Al parecer, Vlada empezó a trabajar como modelo con 12 años y viajó a Shanghai en septiembre. Le pagaban 7 euros al día por su trabajo.

La joven empezó en el mundo de la moda con tan solo 12 años (VK).

La agencia de modelos china Esee para la que trabajaba en el momento de su fallecimiento ha explicado que Vlada comenzó a ensayar un pase a las 8:00 de la mañana y terminó el desfile pasadas las 17:00 horas. También ha admitido que la joven no tenía seguro médico, porque debían habérselo proporcionado en la agencia rusa con la que trabajaba de forma habitual.