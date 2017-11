El abogado de Puigdemont asegura que no se presentará ante la Audiencia Nacional

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont "no irá a Madrid" mañana para presentarse ante la Audiencia Nacional, porque su abogado cree que su cliente "no tendrá un juicio justo" en España, según unas declaraciones que hace dicho letrado al diario holandés NOS.

"Es bastante obvio que mi cliente va a adoptar ahora la actitud de esperar a ver qué pasa", afirmó el letrado belga, Paul Bekaerts, ante la pregunta de si Puigdemont se presentará ante la Justicia española. Además, ha propuesto que declare en Bélgica, donde se encuentra actualmente.

Además, el letrado no descarta que la jueza Carmen Lamela dice prisión preventiva para su cliente.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha defendido que Puigdemont no ha cometido los delitos de los que se le acusa, por lo que considera que no debería ser encarcelado de manera cautelar, aunque cree que puede pasar: "No me atrevo a decir un no rotundo".

"Debería decir que no, pero cuando veo estremecido que se están vulnerando los derechos de defensa no me atrevo a decir un no rotundo. No hay motivo, pero esto también lo decía con los Jordis", ha alertado, en referencia a los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Cuevillas también ha advertido de que tiene "serias dudas que haya declaraciones" el jueves, ya que pocos de los consellers cesados han recibido la citación para comparecer ante la Audiencia Nacional.

Ha criticado que "no se están respetando los más mínimos elementales derechos de defensa", ya que asegura que ha recibido la querella de la Fiscalía por la prensa y que los acusados están siendo citados a declarar con poca antelación, lo que cree que dificulta la preparación de la defensa.

La Audiencia Nacional citó a Puigdemont y a otros trece miembros del Gobierno catalán para el jueves a las 09.00 horas (08.00 GMT), en relación a los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.